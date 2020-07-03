Yüzme Federasyonu Başkanı Yalçın'dan Denizli'ye övgü - Son Dakika

Yüzme Federasyonu Başkanı Yalçın'dan Denizli'ye övgü

TÜRKİYE Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yüzme sporuna verdiği değerden övgüyle bahsetti.

TÜRKİYE Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yüzme sporuna verdiği değerden övgüyle bahsetti. Yalçın, Büyükşehir Belediyesi'nin bu konudaki çalışmalarını Yüzme Federasyonu olarak örnek aldıklarını söyledi.

Bir dizi ziyaret ve program için Denizli'ye gelen Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarete Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut eşlik etti. Federasyon Başkanı Yalçın, ziyarette yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çok ciddi yüzme projeleri ve kampanyaları hayata geçirdiklerini belirtip, büyük başarılara imza attıklarını kaydetti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yüzme konusundaki çalışmalarını örnek aldıklarını dile getiren Yalçın, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bize verdiği emaneti sizin gibi büyüklerimizi örnek alarak taşıyoruz. Sizin çalışmalarınızı örnek alıyoruz. Denizli her yerde yüzmeye olan bakış açısını sergiliyor. Siz bu konuda öncüsünüz. Sizin gibi büyüklerimizin yaptıklarını yapmaya çalışıyoruz. Yüzme camiasını güzelliklerle buluşturuyoruz" diye konuştu.

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'GEÇEN YIL 48 BİN ÇOCUĞA YÜZMEYİ ÖĞRETTİK'

Başkan Osman Zolan ise sporun gençler açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Yüzme branşının hem sportif hem de vücut gelişimi anlamında olumlu katkı sağladığını ifade eden Zolan, "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak 19 ayrı branşta ücretsiz spor kursu veriyoruz ve yüzme de bu branşlarımızdan biri. Denizli'de yüzme bilmeyen kalmasın diyerek bir çalışmamız oldu. Büyükşehir Belediyemize ait 4'ü merkez, 4'ü ilçelerde olmak üzere 8 kapalı yüzme havuzumuz var. Denizli tesis noktasında iyi bir noktaya geldi. Her başvuran çocuğumuza ücretsiz yüzmeyi öğretiyoruz. 2019'da 48 bin çocuğa yüzmeyi öğrettik" dedi. Büyükşehir Belediyespor çatısı altında yüzme takımı da kurduklarını belirten Başkan Zolan, gerek amatör olarak gerekse spor organizasyonlarında yüzme sporuna destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.


Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 15:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yüzme Federasyonu Başkanı Yalçın'dan Denizli'ye övgü - Son Dakika

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