Son Dakika Haberleri: Yüzme Gençler İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Yüzme Gençler İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

50 dakika önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Yüzme Gençler İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Yüzme Gençler İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı, System.String[]
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Yüzme Gençler İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

03-04 Ocak 2019 tarihinde İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme havuzunda yapılan yarışmalara takım halinde erkeklerde 9 okuldan 50 sporcu, kızlarda 7 okuldan 39 sporcu, ferdi olarak ise erkeklerde 7 okuldan 11 sporcu, kızlarda 6 okuldan 8 sporcu katıldı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda Dereceye giren okullar 02-03 Mart 2019 tarihinde okullar arası gençler grup birinciliğine katılma hakkı kazandı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:44 Kaynak: İHA

Spor
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