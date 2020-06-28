Yüzme havuzlarında enfeksiyondan korunmak için neler yapılmalı? - Son Dakika

Yüzme havuzlarında enfeksiyondan korunmak için neler yapılmalı?

Yüzme havuzlarında enfeksiyon tehlikesine dikkat çekerek, bulaşıcı hastalıkların yüzde 80'inin kirli sudan kaynaklandığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Emine Sönmez, "Covid-19 enfeksiyonu havuzdan geçmez, hasta kişiden damlacık enfeksiyonu ile geçer.

Yüzme havuzlarında enfeksiyon tehlikesine dikkat çekerek, bulaşıcı hastalıkların yüzde 80'inin kirli sudan kaynaklandığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Emine Sönmez, "Covid-19 enfeksiyonu havuzdan geçmez, hasta kişiden damlacık enfeksiyonu ile geçer. Bu nedenle açık havuzlar tercih edilmeli; havuz ve etrafındaki ortak alanlarda belli mesafe korunmalı, ortak kullanılan alanlarda maske, mesafe, el yıkama tedbirleri alınmalıdır." dedi.

Son dakika: YKS nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması başladı, 18.30'a kadar sürecek
1 Haziran'dan sonra vakalar neden arttı? Virüsü yayan 3 temel hata var
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Sönmez, koronavirüs (covid-19) pandemi sürecinde yüzme havuzundan bulaşan enfeksiyonlara karşı özellikle dikkatli olunmasını tavsiye etti. Prof. Dr. Sönmez ayrıca; havuzlarda bulaşabilecek hastalıklardan korunmak için vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.

HASTALIĞIN YÜZDE 80'İ KİRLİ SUDAN

Prof. Dr. Sönmez, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), bulaşıcı hastalıkların yüzde 80'e yakınının  kirli sulardan kaynaklandığını ve dünyada yılda 5-10 milyon insan mikroplarla kontamine(kirli) olmuş suların tüketimi ile hayatını kaybettiğine ilişkin rapordan detaylar paylaşarak, "Yüzme havuzu sularının kirliliğine bağlı olarakta bakteri, virüs, mantar, protozoon, parazit gibi çeşitli patojen etkenlere bağlı olarak enfeksiyon hastalıkları meydana gelmekte ve bunların bir kısmı ciddi seyretmektedir." dedi.

HER TÜRLÜ HASTALIĞA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Bireylerin; yüzme havuzları, deniz, plajlar, şezlonglar, havuz çevresi, duşlar, soyunma kabinleri, tuvaletler gibi ortak kullanım alanlarında temizlik, dezenfeksiyon ve hijyen kurallarına uymadığı zaman pek çok hastalığa davetiye çıkardığına dikkat çeken Sönmez, "Sindirim sistemi enfeksiyonları (ishaller, paraziter hastalıklar), tifo, idrar yolu enfeksiyonları, cilt enfeksiyonları (mantar ve bakteri enfeksiyonları), göz ve kulak enfeksiyonları, sinüzitler, Hepatit A ve  Hepatit E virüsüne bağlı sarılıklar, genital mantar enfeksiyonları, bazı amip türlerine bağlı olarak menenjitler-ensefalitler vb çeşitli bulaşıcı hastalıklar meydana gelmektedir." diye konuştu.

KLOR SEVİYESİNE DİKKAT EDİN!

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sönmez, yüzme havuzlarında suyun temizliği, havuz çevresi, duş ve tuvalet gibi ortak kullanım alanlarının temizliğinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Havuzda normal klor seviyesi 0.8 mg./lt. düzeyinde olmalıdır ve çok iyi çalışan bir filtreleme sistemi bulunmalıdır. Havuzun güvenli olarak kullanılabilmesi için pH ve alkalinite testleri de yapılır. Havuz suyu için ideal pH, hafif bazik olup 7.2 - 7.6 arasındadır. Bu değerler; insan derisi için en uygun olup bunun altında veya üzerindeki pH oranları, deride tahrişe bağlı lezyonlar meydana getirir." bilgilerini aktardı.

ENFEKSİYONDAN KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?

Prof. Dr. Sönmez ayrıca; havuzlarda bulaşabilecek hastalıklardan korunmak için vatandaşlara şu tavsiyelerde bulundu:

"Dezenfeksiyon, temizlik, filtreleme ve su sirkülasyonunun doğru yapıldığı ve denetlendiği havuzlar tercih edilmelidir.

Çocuklar ve erişkinler için hepatit A aşısı yaptırılmalıdır.

Çocuk ve erişkin havuzları ayrı olmalıdır.

Bezli çocuklar, çocuk havuzuna temiz bezle sokulmalıdır.

Çocuklara havuzu kullanma, tuvalet kullanma eğitimi verilmelidir.

Evcil hayvanlar insanların girdiği havuza alınmamalıdır.

Şezlonglarda temiz havlu kullanılmalı, ortak havlu, terlik, tarak vb. kullanılmamalıdır.

Şezlong havlusu, duş havlusu ayrı olmalıdır.

Havuza girmeden önce ve sonra duş alınmalıdır.

Havuza girmeden ayaklar dezenfekte edilmelidir.

Havuza girerken kulak tıkacı, deniz gözlüğü, bone kullanılmalı; suya atlarken burun kapatılmalıdır.

Havuz suyu yutulmamalıdır.

Ciltte yara, sıyrık vb varsa bu lezyonlar su geçirmez bantla kapatılarak yüzülmelidir.

İshal şikayeti olanlar havuza girmemelidir.

Deri, saç, ayak vb. mantar enfeksiyonları ve ciltte diğer döküntülü lezyonlar varsa havuza girmemelidir.

Uyuz, bit vb ektoparazit taşıyan kişiler tedavi edilmeden havuza girmemelidir.

Ateşli bir hastalığı olanlar havuza girmemelidir.

Uzun süre havuzda kalınmamalıdır.

Islak mayo ile kalınmamalıdır, kurusu ile değiştirilmelidir.

Havuzda ve ortak kullanım alanlarında yemek yenilmemeli, sigara içilmemelidir.

Eller sık sık sabunla yıkanmalıdır.

Enfeksiyon ve diğer hastalıkları olanlar, hekim kontrolünde olmalı; tedavileri bittikten sonra hekimlerine danışarak havuz kullanmalıdır.

Pandemi yapan Covid-19 enfeksiyonu havuzdan geçmez, hasta kişiden damlacık enfeksiyonu ile geçer. Bu nedenle açık havuzlar tercih edilmeli; havuz ve etrafındaki ortak alanlarda  belli mesafe korunmalı, ortak kullanılan alanlarda maske, mesafe, el yıkama tedbirleri alınmalıdır."


- İstanbul
Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 09:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Yüzme havuzlarında enfeksiyondan korunmak için neler yapılmalı? - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

09:27 Son dakika: YKS nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması başladı, 18.30'a kadar sürecek 09:08 1 Haziran'dan sonra vakalar neden arttı? Virüsü yayan 3 temel hata var 08:32 Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi 07:57 Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı 07:37 YSK'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı 19:42 Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 16:03 Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 11:59 ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 09:47 Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
Son dakika: YKS nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması başladı, 18.30'a kadar sürecek
09:27
1 Haziran'dan sonra vakalar neden arttı? Virüsü yayan 3 temel hata var
09:08
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
08:32
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
07:56
Ailesine yardım için Gaziantep'e giden işçinin korona testi pozitif çıktı, 42 kişi karantinaya alındı
07:47
YSK'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
07:37
Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı
00:54
Murat Bardakçı, İBB'nin satın aldığı tablodaki meçhul kişinin Cem Sultan olmadığını söyledi
00:14
Libya ordusu: Sirte ve Cufra'yı paralı askerlerden temizlemek zorunluluk oldu
00:13
Hindistan'dan Çin'le gerilimi artıracak adım: Füze savunma sistemi yerleştirildi
00:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 09:45:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüzme havuzlarında enfeksiyondan korunmak için neler yapılmalı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]