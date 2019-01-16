Yüzme Havuzu Çalışmalarında Son Rötuşlar!

Kocaeli Belediyesi ve Karamürsel Belediyesi tarafından yapımı gerçekleşen Karamürsel Yüzme havuzu projesi devam eden çevre düzenleme çalışmalarının bitmesi ardından açılışı gerçekleştirilecek.

18 bin metrekare arazi üzerinde inşa edilen yüzme havuzu, toplam 5 bin 346 metrekare inşaat alanına sahip oldu. Yapı, alt zemin kat, zemin kat ve 1 kat şeklinde inşa edildi. Alt zemin katta bay ve bayan spor salonları, mescit, mekanik ve elektrik teknik odaları ve wc bulunuyor. Üst zemin katta 12,50 metre çarpı 25,00 metre ebatlarında yarı olimpik yüzme havuzu, 3 metre çarpı 7 metre çocuk havuzu kafeterya, soyunma odaları, idari ofisler ve seminer salonu yer alıyor 1.kat ise spor salonları, 150 kişilik tribün ve wc'lerden oluşuyor. Metal kenet saç ile çatısı yapılan yapının çevresinde, andazit plaktaş ve bordür malzemeleri kullanıldı. Karamürsel halkı, bu projeyi söz verip ve sözünü yerine getiren Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'a teşekkür etti.