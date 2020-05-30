Yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmeler, 1 Haziran'dan itibaren... - Son Dakika

Yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmeler, 1 Haziran'dan itibaren belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar, spor merkezleri/tesisler 24.00'e kadar hizmet vermeye başlayacak.
Yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmeler, 1 Haziran'dan itibaren belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar, spor merkezleri/tesisler 24.00'e kadar hizmet vermeye başlayacak.
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31.05.2020 01:06:59. #1.13#
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