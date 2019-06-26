Son Dakika Haberleri: "Yüzme Havuzu Yaz Dönemi" eğitimleri
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"Yüzme Havuzu Yaz Dönemi" eğitimleri

1 saat önce

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 3-6 ve 6-14 yaş grubu çocuklar için düzenlenen yaz tatili yüzme eğitimlerinin bu yıl da devam ettiği bildirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 3-6 ve 6-14 yaş grubu çocuklar için düzenlenen yaz tatili yüzme eğitimlerinin bu yıl da devam ettiği bildirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, geçen yıl yaklaşık iki bin kişinin yüzme öğrendiği kurslara katılımın bu yıl da yoğun olduğu belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Haftada dört gün hem spor yapıp hem de eğlenerek yüzmeyi öğrenen kursiyerlerimiz üç haftalık kursun ardından temel yüzme eğitimlerini tamamlamış olacaklar. İlk etapta kurslarımızın kayıtları dolmuş olup, ikinci gruplarımızın ise 16 Temmuz'dan itibaren eğitimleri başlayacak. Yeni dönem kurslarımıza başvurular 1 Temmuz'dan itibaren yüzmehavuzu.beun.edu.tr adresinden ya da üniversitemiz kapalı yüzme havuzu danışma biriminden yapılabilir."
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:42 Kaynak: AA
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