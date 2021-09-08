Yüzme havuzunda kış spor okulları kayıtları başladı - Son Dakika

İnegöl Belediyesi Yüzme Havuzu, geçtiğimiz hafta sona eren yaz spor okullarının ardından kış spor okulları için düğmeye bastı. Eğitimlerin Ekim ayında start alacağı kış spor okulları için kayıtlar alınmaya başladı. 24 Eylül'e kadar sürecek kayıtların ardından 6-15 yaş arası çocuklar için haftada 2 gün olmak üzere toplam 8 derslik 1 aylık eğitimler başlayacak.

8 DERSLİK EĞİTİMLER YAPILACAK

Yüzme Havuzu Kış Spor Okullarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, amacı her öğrencinin bir spor branşıyla ilgilenmesini sağlamak ve sporu tabana yaymak olan İnegöl Belediye Spor Kulübünün yaz spor okullarının ardından kış spor okulları için de kayıt almaya başladığını duyurdu. Başkan Taban, "Haziran ayında başlayıp geçtiğimiz hafta sona eren 7 ayrı branşta 2459 öğrencimizin katılımıyla yaz spor okulumuzu başarıyla tamamladık. Bugün itibariyle yüzme havuzumuzda kış spor okulları için de kayıtlarımızı almaya başlıyoruz. Bu kapsamda bu yıl her dönemi 8 dersten oluşan ve 1 ay sürecek kış spor okulları düzenliyoruz. Yüzme kursu kış spor okulları için kayıtlar bugün itibariyle 24 Eylül tarihlerine kadar alınmaya devam edecek" dedi.

6-15 YAŞ ARASI 3 GRUP EĞİTİM ALACAK

Kayıt işlemleri ile ücret yatırma işlemlerinin Botanik Park yanındaki İnegöl Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan Taban, "Kış spor okullarımızda 6-15 yaş arası çocuklarımıza eğitim verilecek. 6-8 yaş grubu, 9-11yaş grubu ve 12-15 yaş grubu olmak üzere 3 grubumuz olacak. Çocuklarımız kız erkek saatleri ayrı olarak İnegöl Belediyesi Yüzme Havuzumuzda eğitim verilecek olup, çalışmalar okul dönemi olduğundan dolayı sadece Cumartesi-Pazar gerçekleşecek. Spor okulunun 1 dönemi, haftada 2 gün olmak üzere toplamda ayda 8 çalışma ile tamamlanacak. 1 dönemli ücret ise toplamda 200 TL" diye konuştu.

İLK DÖNEM EĞİTİMLERİ 2 EKİM'DE BAŞLIYOR

Başkan Alper Taban, kış spor okullarının ilk döneminin 2 Ekim'de başlayacağını da hatırlatarak "İlk dönem kurslarımız 24 Ekim'de sona erecek. Spor okullarında yetenekli görülen sporcularımızın gelişimini sürdürmek ve onları spora kazandırmak adına Belediye Spor Kulübümüzün altyapısına dahil edilecek. Ayrıca ulaşımla alakalı da 612 No'lu otobüs havuzumuzun önünden geçmektedir" açıklamalarında bulundu.