Son Dakika Haberleri: Sitedeki yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı! Onlarca kişi zehirlendi
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Sitedeki yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı! Onlarca kişi zehirlendi

1 saat önce

Antalya'da bir sitede bulunan havuza ait klor tankında yaşanan sızıntı nedeniyle 100 kişi zehirlendi. Sitenin tamamen tahliyesi sonrasında sızan klorun temizlenmesi için çalışma başlatılırken, sağlık görevlileri gazdan etkilenen site sakinlerine ambulanslarla müdahale etti.

Sitedeki yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı! Onlarca kişi zehirlendi, System.String[]

Olay, saat 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 33. Sokak'taki 4 bloklu bir sitede meydana geldi. Sitenin yüzme havuzu suyunu dezenfekte etmek amacıyla kapalı otoparktaki tanklara dün sabah saatlerinde bir ton klor dolduruldu. Ancak tanktaki gaz sıkışması nedeniyle tankın kapağı sızıntı yaptı. Akşam saatlerinde gelen yoğun koku üzerine otoparkı kontrol eden görevliler, klorun tanktan taştığını fark etti.

İTFAİYE ERLERİ ONLARCA KİŞİYİ ÇIKARDI

Çoğunluğu yerleşik yabancı, yaklaşık 100 kişi klor gazından etkilendi. Pek çok site sakini mide bulantısı ve kusma nedeniyle evlerinden çıktı. İhbar üzerine siteye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri gazdan etkilenen site sakinlerine ambulanslarda müdahale etti.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, gaz maskeleri ve oksijen tüplerini takan itfaiye erleri site sakinlerini evlerinden tahliye etti. Tahliye sırasında bir itfaiye eri de gazdan zehirlendi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği itfaiye eri ve durumu ağır olan 7 site sakini ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

ÇEVREDEKİ BİNALAR DA TAHLİYE EDİLDİ

Sitenin tamamen tahliyesinin ardından sızan klorun temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Temizlik çalışması sırasında tekrar oluşan yoğun gazın kimseyi etkilememesi için çevredeki binalar da tahliye edildi. Evlerinden kucaklarında çocuklarıyla çıkan bina sakinleri bölgeden uzaklaştı.

Çevre sakinleri gazdan etkilenmemek için elleriyle ağız ve burunlarını kapattı. AFAD ve itfaiye ekipleri saat 03.00'e kadar süren çalışma sonunda sızıntıyı önleyerek kloru temizledi.

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 08:53 Kaynak: DHA
Antalya, İtfaiye, Güncel
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