Yüzme Heyecanı Edirne'de Yaşanacak
1 saat önce
Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından organize edilecek Uluslararası Turkcell Edirne Yüzme Turnuvası'nda 5 ülkeden sporcular mücadele edecek.
Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından organize edilecek Uluslararası Turkcell Edirne Yüzme Turnuvası'nda 5 ülkeden sporcular mücadele edecek.
Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Rusya, Kosova ve Azerbaycan'ın katılacağı turnuvada, 189'u kadın toplam 304 sporcu havuza girecek.
8-10 Şubat tarihlerinde düzenlenecek turnuvada, 42 yabancı sporcu madalya mücadelesi verecek.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:12 Kaynak: AA
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