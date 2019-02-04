Son Dakika Haberleri: Yüzme Heyecanı Edirne'de Yaşanacak

Yüzme Heyecanı Edirne'de Yaşanacak

1 saat önce

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından organize edilecek Uluslararası Turkcell Edirne Yüzme Turnuvası'nda 5 ülkeden sporcular mücadele edecek.

Yüzme Heyecanı Edirne'de Yaşanacak, System.String[]
Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından organize edilecek Uluslararası Turkcell Edirne Yüzme Turnuvası'nda 5 ülkeden sporcular mücadele edecek.

Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Rusya, Kosova ve Azerbaycan'ın katılacağı turnuvada, 189'u kadın toplam 304 sporcu havuza girecek.

8-10 Şubat tarihlerinde düzenlenecek turnuvada, 42 yabancı sporcu madalya mücadelesi verecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:12 Kaynak: AA

Türkiye, Edirne, Spor
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