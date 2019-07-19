Son Dakika Haberleri: Yüzme kompleksi'nde havuzlar dolup taştı
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Yüzme kompleksi'nde havuzlar dolup taştı

27 dakika önce

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 20 branşta açtığı Yaz Spor Okulları heyecanı devam ediyor.

Yüzme kompleksi'nde havuzlar dolup taştı, System.String[]

Yüzme kurslarının gerçekleştiği Atatürk Yüzme Kompleksi'nde havuzlar dolup taştı. 5-14 yaş arasında yapılan ve 18 Haziran'da başlayan yüzme kurslarının ilk dönemi sona erdi. Uzman eğitmenler gözetiminde yüzmeyi öğrenen çocuk ve gençler, yaz tatilin keyfini doyasıya yaşıyorlar. İlk dönem çalışmalarının ardından ikinci dönem kursları da başladı. Üçüncü dönem kurslarının 30 Temmuz-23 Ağustos'ta, dördüncü dönem kurslarının ise 27 Ağustos-13 Eylül'de gerçekleşeceği kaydedildi.

ÖZTÜRK: "YÜZMEK İSTEYENLERE TESİSLERİMİZ SONUNA KADAR AÇIK"

Yüzme kurslarına olan ilgiden memnun kaldıklarını belirten Manisa Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, yüzmek isteyenlere tesislerin sonuna kadar açık olduğunu söyledi. Çocuk ve gençlerin yaz spor okulları ile serin bir yaz tatili geçirdiğinin altını çizen Öztürk, "Bu yaz, kurslarımızı 4 dönemde gerçekleştiriyoruz. Müthiş bir ligi var ve kayıtlarımız yoğun ilgiyle devam ediyor. Çocuk ve gençlerimiz yaz tatilini modern yüzme tesislerimizde geçiriyor. Hem eğleniyorlar hem de yüzmeyi öğreniyorlar. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' sloganımız doğrultusunda halkımızın hizmetindeyiz. Yüzmeye devam etmek isteyen sporcularımız, kış aylarında da kapalı havuzumuzda yüzebilirler. Buradan performans sporcularımızı ülke sporuna kazandırmayı amaçlıyoruz. Geleceğin şampiyonları havuzumuzdan çıkabilir. Henüz geç kalınmış değil. Halkımızı Yaz Spor Okullarımıza bekliyoruz" dedi.

Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:13 Kaynak: Bültenler
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