Yüzme kursu öğrencileri sertifikalarını aldı
1 saat önce
Bilecik'in Söğüt ilçesindeki yüzme kursu öğrencileri sertifikalarını aldı.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:08 Kaynak: İHA
'in Söğüt
ilçesindeki yüzme kursu öğrencileri sertifikalarını aldı.
Sertifika törenine Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, öğrenciler, öğretmenler ve aileler katıldı. Tören sonrası kısa bir değerlendirme yapan Başkan Sever, "2019 Yaz Spor
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Okulları kapsamında yüzme kursu öğrencilerimize almış oldukları yüzme eğitiminden sonra belgelerini takdim ettik. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK
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