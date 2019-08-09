Son Dakika Haberleri: Yüzme kursu öğrencileri sertifikalarını aldı
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Yüzme kursu öğrencileri sertifikalarını aldı

1 saat önce

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki yüzme kursu öğrencileri sertifikalarını aldı.

Yüzme kursu öğrencileri sertifikalarını aldı, System.String[]
Bilecik'in Söğüt ilçesindeki yüzme kursu öğrencileri sertifikalarını aldı.

Sertifika törenine Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, öğrenciler, öğretmenler ve aileler katıldı. Tören sonrası kısa bir değerlendirme yapan Başkan Sever, "2019 Yaz Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Okulları kapsamında yüzme kursu öğrencilerimize almış oldukları yüzme eğitiminden sonra belgelerini takdim ettik. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK
İsmet SEVER, Bilecik, Söğüt, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:08 Kaynak: İHA
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