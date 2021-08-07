Mersin'de yüzme öğrenen çocuklara sertifika verildi - Son Dakika

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Mezitli'de yüzme bilmeyen kalmayacak" sloganıyla Atatürk Mahallesi eğitim havuzunda gerçekleştirilen kursu başarıyla tamamlayan sporculara sertifikalarını Belediye Başkanı Neşet Tarhan verdi.

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