Mersin'de yüzme öğrenen çocuklara sertifika verildi - Son Dakika

Mersin'in Mezitli ilçesinde 10 günde yüzme öğrenen çocuklara sertifikaları verildi.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Mezitli'de yüzme bilmeyen kalmayacak" sloganıyla Atatürk Mahallesi eğitim havuzunda gerçekleştirilen kursu başarıyla tamamlayan sporculara sertifikalarını Belediye Başkanı Neşet Tarhan verdi.
Tarhan, ilçe sakinlerinin yüzme öğrenmesini hedeflediklerini belirterek, her yaştan vatandaşın kurslara katılabileceğini kaydetti.
Kaynak: AA
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