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YÜZME ÖĞRENMEK İÇİN EVDEN ÇIKTI, HALTER ŞAMPİYONU OLDU - Son Dakika

YÜZME ÖĞRENMEK İÇİN EVDEN ÇIKTI, HALTER ŞAMPİYONU OLDU

19.12.2021 10:53

KONYA Spor Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Medine Bilicier'in (17) hayatı, yüzme kursuna kayıt yaptırmaya gittiği sırada yol üstünde gördüğü halter salonu ile değişti.

KONYA Spor Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Medine Bilicier'in (17) hayatı, yüzme kursuna kayıt yaptırmaya gittiği sırada yol üstünde gördüğü halter salonu ile değişti. Girdiği salonda halter öğrenip, Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceler elde eden Bilicier Antrenörüm bana 'fiziğin çok uygun gel başla' dedi. Ertesi gün hemen gidip, başladım. Bir yıl içinde milli takıma girdim dedi.

Konya'da 4 yıl önce yüzme kursuna kayıt yaptırmak için evden çıkan Medine Bilicier, yol üstündeki halter salonuna merak edip, içeri girdi. Salonda tanıştığı antrenör Serap Can Ünlüeli'nin tavsiyesine uyan Medine hem yüzme kursuna gitti hem de haltere başladı. Zamanla haltere ilgisi daha da artan ve kendini geliştiren Medine, 20-27 Ağustos'ta Polonya'nın Ciechanow kentinde düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda; koparmada 71 kilo ve silkmede 91 kiloyla 2 gümüş, toplamda ise 162 kiloluk derecesiyle altın madalya elde etti. 2 ay önce de Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 49 kiloda mücadele eden Medine, koparmada 72 kiloyla dördüncü, silkmede 93 kiloyla birinci, toplamda ise 165 kiloyla dünya ikincisi oldu.

'İSRAİL'DE AVRUPA 3'ÜNCÜ OLDUM'

Hayatını değiştiren adımı anlatan Medine Bilicier, şunları anlattı

Bir gün yüzme salonuna kayıt yaptırmaya giderken halter salonunu gördüm. Merak edip salona girdim. O sırada antrenörüm Serap Can Ünlüeli ile tanıştım. Antrenörüm bana 'fiziğin çok uygun gel başla' dedi. Ertesi gün hemen gidip, başladım. Bir yıl içinde milli takıma girdim. O yıl çıkmak nasip olmadı. Fakat elimden ne geliyorsa yaptım. Bütün gayreti gösterdim. Bir sonraki yıl Türkiye şampiyonu oldum. Türkiye şampiyonu olduktan sonra tekrar milli takıma girdim. İlk önce 2019 yılında İsrail'de Avrupa 3'üncüsü oldum, bayrağımızı dalgalandırdım. Sonra araya pandemi girdiği için bir şey yapamadık. Pandemi bittikten sonra tekrar başladık. 2021'de dünya maçından önce Avrupa maçı vardı. Avrupa maçında bayrağımızı göklere çektim, ülkemize bir gurur yaşattım. Bir ay sonra dünya şampiyonluğumuz vardı. Dünya şampiyonluğunda silkmede totalde 2'nci oldum.

'HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU VE OLİMPİYATLAR'

Hedefinin dünya ve olimpiyat şampiyonluğu olduğunu belirten Bilicier, Önceden hiçbir hedefi olmayan, öylesine okula gidip, gelen bir insandım. Şimdiyse hedefleri çok büyük olan bir sporcuyum. Olimpiyatlara gitmeyi hedefleyen bir sporcuyum. Aslında haltere ilk başladığımda hiçbir hedefim yoktu, öylesine keyfi gidip geliyordum. Ailemde başta öyle düşünüyordu. Sonra baktılar ilerliyorum, destek olmaya başladılar. Böyle olunca daha çok hırslandım dedi.

'ANNEM BIRAKACAĞIMI DÜŞÜNÜYORDU'

Annesi ile yaşadığı diyalogları da anlatan Bilicier Annem, 'bir-iki ay gidersin sonra bırakırsın' dedi. Ben de anneme 'bu işi severek yapıyorum, sevmesem yapmazdım, gitmezdim' dedim. Annem de bana 'git bakalım ama biliyorum sen ileride bırakırsın' dedi. Sonra bir gün annem 'Serap hocan aradı. Sen milli takıma giriyormuşsun' dedi. Ben de 'evet, anne giriyorum' dedim. Annem bir şok oldu. Başaracağıma inanarak bana destek oldular. 'Başta yapamazsın' dediler. Sonra ilerlediğimi gördüklerinde bana destek çıktılar diye konuştu.

YÜZME ÖĞRENMEK İÇİN EVDEN ÇIKTI, HALTER ŞAMPİYONU OLDU
YÜZME ÖĞRENMEK İÇİN EVDEN ÇIKTI, HALTER ŞAMPİYONU OLDU
YÜZME ÖĞRENMEK İÇİN EVDEN ÇIKTI, HALTER ŞAMPİYONU OLDU
YÜZME ÖĞRENMEK İÇİN EVDEN ÇIKTI, HALTER ŞAMPİYONU OLDU
YÜZME ÖĞRENMEK İÇİN EVDEN ÇIKTI, HALTER ŞAMPİYONU OLDU
YÜZME ÖĞRENMEK İÇİN EVDEN ÇIKTI, HALTER ŞAMPİYONU OLDU
YÜZME ÖĞRENMEK İÇİN EVDEN ÇIKTI, HALTER ŞAMPİYONU OLDU
YÜZME ÖĞRENMEK İÇİN EVDEN ÇIKTI, HALTER ŞAMPİYONU OLDU
YÜZME ÖĞRENMEK İÇİN EVDEN ÇIKTI, HALTER ŞAMPİYONU OLDU
YÜZME ÖĞRENMEK İÇİN EVDEN ÇIKTI, HALTER ŞAMPİYONU OLDU
YÜZME ÖĞRENMEK İÇİN EVDEN ÇIKTI, HALTER ŞAMPİYONU OLDU
YÜZME ÖĞRENMEK İÇİN EVDEN ÇIKTI, HALTER ŞAMPİYONU OLDU
YÜZME ÖĞRENMEK İÇİN EVDEN ÇIKTI, HALTER ŞAMPİYONU OLDU

Medine, Halter, Konya, Yüzme, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÜZME ÖĞRENMEK İÇİN EVDEN ÇIKTI, HALTER ŞAMPİYONU OLDU - Son Dakika


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