YÜZME ÖĞRETMENİNİN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR DAVASI DEVAM ETTİ - Son Dakika

Kartal'da özel bir okulun uyku odasında olay tarihinde 5 yaşında olan 7 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan yüzme öğretmeni S.A., ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada tanık olarak dinlenen İngilizce öğretmeni İnci Yazıcı, 'Sanığın başka öğrencileri de kucağına aldığına şahit olmuştum dedi.

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci celseye sanık S.A., mağdur çocuğun annesi Y.A. ile babası F.A. ve taraf avukatları katıldı. Kadın ve Demokrasi Derneği'nden (KADEM) 13 kadın avukat da mağdur çocuğun ailesine destek olmak için duruşma salonunda yer aldı.

ÖĞRETMENDEN KORKTUĞUNU SÖYLEDİLER

Duruşmada tanık olarak dinlenen kampüs müdürü Selim Cüre, olaya ilişkin 'Mağdur çocuğun annesi ve babası 6 Aralık 2017 tarihinde dilekçe sundu fakat anaokuluna ilişkin sorumluluğun bende olmadığını kendilerine ilettim. Buna rağmen nezaketen görüştük. Kendileri bana bu görüşme sırasında çocuğun normalde hayat dolu ve ne neşeli bir çocuk olduğunu ancak son günlerde davranışlarında bir değişiklik olduğunu ifade ettiler. Çocuğun iri yarı bir öğretmenden korktuğunu söylediler, aynı konuşmada söz konusu kişinin sanık S.A. olduğunu belirttiler. Yetki ve sorumluluğun bende olmadığını söyledim dedi.

YANLIŞ KARAR VERİRSEK KURUM BEDEL ÖDER

Tanık Cüre söz konusu görüşmede ailenin kendisine cinsel istismardan bahsetmediğini, kamera kayıtlarını görmek istediklerini ifade etti. Cüre 'Kamera görüntülerini diğer çocukların özel hayatı gereği izletemeyeceğimizi, havuz ve dersliklerde de zaten yönetmelik gereği kamera bulunmadığını belirttim. Görüntüleri savcılık kararıyla alabileceklerini söyledim. Bana sanığı işten çıkarmam gerektiğini söylediler. Ben de bu yetkinin bende olmadığını yanlış bir karar vermemiz halinde kurum olarak bir bedel ödeyeceğimizi söyledim diye konuştu.

SANIK ÇOCUKLARLA YAKIN TEMASTA BULUNUYORDU

Tanık İnci Yazıcı ise, olay tarihinde okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yaptığını dile getirerek, 'Benim olaya ilişkin herhangi bir görgüm bulunmamaktadır. Mağdur çocukla yemekhane koridorlarında karşılamıştım. Kendisi Eylül-Ekim ayı içerisinde diğer öğrenciler gibi mutlu mesut şekilde geliyordu. Mağdurda Ekim-Kasım ayları civarında bir durgunlaşma gözlemledim. Hatta bu konuda bir çalışma yapmak istedim. Kendisi normalde boyama yaptırdığımda hevesle katılırdı. Ancak bahsettiğim dönemlerde bu çalışmaları yapmıyordu. Çocuk sonrasında okula gelmemeye başladı. Sanık ile çocuğu baş başa görmedim. Sanık diğer çocuklarla konuştuğu esnada yakın temasta bulunuyordu. Bu sadece beden derslerinde değil genel olarak bahçede çocukları kucağına aldığına şahit olmuştum şeklinde konuştu.

SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM

KADEM avukatları sanığın tutuklanmasını talep ederken, sanık avukatı aleyhe olan hususları kabul etmediğini dile getirdi. Sanığa söz verilince 'Önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutuklanma talebini reddederek sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

FAİLLERİN UTANÇ İÇİNDE YAŞAYACAĞI BİR DÜNYA

Duruşma öncesinde KADEM adına basın açıklaması yapan Avukat Canan Sarı, 'Masum çocukların değil, faillerin utanç içinde yaşayacağı bir dünya için, tüm kamuoyunun bu davada takipçi olmasının, çocukların ve ailelerin adalet arayışında yanlarında durmasının önemine tekrar dikkat çekiyoruz dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay tarihinde 5 yaşında olan 7 yaşındaki S.A.A.'nın özel bir okulda okumaya başladıktan bir süre sonra ailesi tarafından fark edilen davranış değişiklikleri yaşadığı belirtiliyor.

S.A.A.'nın gece yalnız başına uyuyamaması, kekemelik göstermeye başladığı, ailesine yüzme öğretmeni S.A.'nın kendisine yönelik cinsel istismar olayını anlattığı, ailenin şikayeti üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı anlatılan iddianamede, Çocuk İzleme Merkezi (ÇİM) tarafından hazırlanan raporda, çocuğun yaşadığı olaydan ötürü psikolojik olarak etkilendiği belirtiliyor.

İddianamede, şüphelinin, 12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı ve 12 yaşından küçük çocuğun hürriyetinden yoksun bırakılması suçlarından 9.5 yıldan 17.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.