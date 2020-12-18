Son dakika haber | Yüzme öğretmeninin 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası - Son Dakika

Son dakika haber | Yüzme öğretmeninin 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası

18.12.2020 13:33
Son dakika haber | Yüzme öğretmeninin 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası, System.String[]

Son dakika haberler: Yüksel KOÇ / Kartal'da özel bir okulun uyku odasında olay tarihinde 5 yaşında olan 7 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile hakkında 17 buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan öğretmenin yargılanmasına devam edildi.

Yüksel KOÇ/ Kartal'da özel bir okulun uyku odasında olay tarihinde 5 yaşında olan 7 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile hakkında 17 buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan öğretmenin yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına mağdur kız öğrenci S.A.A.'nın ailesi ve avukatları ile tutuksuz sanık S.A. ve avukatları katıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı temsilen Av. Neslihan Kütük ile İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi'ni temsilen avukat Şule Meltem Sinanoğlu da duruşmada hazır bulundu. Mağdurun S.A.A.'nın ailesinin Avukatı Betül Altınsoy, sanığın cezalandırılmasını istedi.

MAĞDURUN ANNESİ: ÇOCUĞUM OLAYI HATIRLAMASIN DİYE ŞEHİR DEĞİŞTİRDİK

Duruşmada söz alan mağdur S.A.A.'nın annesi A.Y.A., olaydan sonra okula gittiklerini ancak muhatap bulamadıklarını belirterek, "Kamera kayıtlarının tarafımıza izletilmesini talep ettik ancak yok sayıldık. Okul idaresi görüntüleri inceleyip bu eylemin olmadığına dair bizi ikna edebilirdi. İstanbul Üniversitesi hukuk mezunuyum, İstanbul'da avukatlık yapıyorum. Çocuğum bu olayı hatırlamasın diye ve gördüğümüz bastı ve tehdit üzerine yaşadığımız şehri değiştirdik. Tek çocuğum için hayatımızı sıfırladık. Böyle bir eylemin gerçekleşmemesini ancak ben isterim. Ancak çocuğum haklı ve ben çocuğumun arkasındayım" dedi.

SANIK BERAATİNE KARAR VERİLMESİNİ İSTEDİSanık S.A. ise olay tarihinde olayın geçtiği belirtilen okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığını söyledi. S.A., mağdur S.A.A.'nın dersine bir kez girdiğini savunarak, "Olayın olduğu yere hiç gitmedim. Okulda birçok kamera vardır. Gerekli inceleme yapılabilir. Beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

KADEM AÇIKLAMA YAPTIKadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyeleri duruşma öncesi adliye önünde basın açıklaması yaptı. Yazılı açıklamayı okuyan Avukat Müjgan Siyah Çevik, 5 yaşında bir kız çocuğunun 2017 tarihinde gittiği anaokulunda beden eğitimi öğretmenini cinsel istismarına uğradığını söyledi.

KADEM SANIĞIN EN AĞIR CEZA İLE CEZALANDIRILMASINI İSTEDİOlayın yargıya intikal etmesi ile olayın takipçisi olduklarını söyleyen Avukat Çevik, "Sanığın hak ettiği cezayı alması hem adli hem de vicdani bir gerekliliktir. KADEM olarak bizler, bugün görülecek dördüncü duruşmada mahkemenin suçun nitelikli halini gözeterek, indirimsiz, en ağır cezaya hükmedilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

İDDİANAMEDENİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay tarihinde 5 yaşında olan 7 yaşındaki S.A.A.'nın özel bir okulda okumaya başladıktan bir süre sonra ailesi tarafından fark edilen davranış değişiklikleri yaşadığı belirtiliyor. S.A.A.'nın gece yalnız başına uyuyamaması, kekemelik göstermeye başladığı, ailesine yüzme öğretmeni S.A.'nın kendisine yönelik cinsel istismar olayını anlattığı, ailenin şikayeti üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı anlatılan iddianamede, Çocuk İzleme Merkezi (ÇİM) tarafından hazırlanan raporda, çocuğun yaşadığı olaydan ötürü psikolojik olarak etkilendiği belirtiliyor. İddianamede, şüphelinin, "12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı" ve "12 yaşından küçük çocuğun hürriyetinden yoksun bırakılması" suçlarından 9.5 yıldan 17.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

Son dakika haber | Yüzme öğretmeninin 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası
Son dakika haber | Yüzme öğretmeninin 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası

İstanbul, Yüzme, Dava, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Yüzme öğretmeninin 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası - Son Dakika


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