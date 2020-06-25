Yüzme sporcuları havuza indi - Son Dakika

Erzurum'da korona virüs tedbirleri kapsamında durdurulan yüzme antrenmanları yeniden başladı.



Türkiye ve yüzme branşında birçok ülkenin yüzme takımı kamp için Erzurum'u tercih ederken, yeni normal ile birlikte milli sporcular ve alt yapı sporcuları yeniden havuza indi. Erzurum Olimpik Yüzme Havuzu'nda yaşları 4 ila 6 arasında olan çocuklar yüzme derslerine üç aylık aranın ardından yeniden başladılar.



Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme antrenörü Ufuk Tepegün, "Dünya genelinde etkili olan Covid-19 virüsü nedeniyle ara verilen derslere tekrar devam ediyoruz. Sporcularımızı sosyal mesafe kurallarına uyarak, kademeli olarak suya aldık. Gelen sporcuları gruplara ayırarak, 10'ar gruplar halinde suya alıyoruz. Gelen sporcularımızı belli günlerde ve belli saat aralıklarında suya almaya çalışıyoruz" dedi.



Yüzme havuzundaa duş ve soyunma odalarını kullanmadıklarını dile getiren Tepegün, "Bulunduğumuz havuz 50 metrelik olimpik havuzdur. Bu havuzu kontrollü sosyal hayata başladığımızdan ve pandemiden dolayı 25'er metrelik iki eşit parçaya ayırdık. Yüzme derslerine gelen sporcularımız bir haftadır derslerine başladı. Antrenmanlarımıza sıkı denetimlerle devam etmeye başladık" diye konuştu.



Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüs salgınından önce dünyadaki birçok ülkenin Erzurum Olimpik Yüzme Havuzu'nda kamp yaptığın ifade eden Tepegün, "Yüzmede iddialı ülkeler arasında Olimpik sporcuları barındıran Hollanda, Rusya, Ukrayna ve Türk Milli Takımı da kamp yapıyordu. Hayatımız yavaş yavaş normalleşmeye başlayınca tekrar havuzumuz hem uluslararası ve hem de ulusal organizasyonların yapılmasına hizmet verecek. Şu anda yüzmede iddialı ülkeler arasında Rusya, Hollanda ve Azerbaycan antrenman yapma konusunda program yapıyorlar. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yalnızca milli ve alt yapıda bulunan sporculara hizmet vermeye başladık. Yaşları 4 ila 6 arasındaki çocuklarımız bizlerden ders almaktadırlar. Bunlar arasında yaşları 12 ila 13 olan bir kaç sporcumuzda bulunmaktadır. Normal antrenmanlara 10 veya 15 içerisinde başlanacaktır" açıklamasında bulundu. - ERZURUM