Yüzme Yarışı'nı tamamlayan 156 kişiye denizde müdahale
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Bu yıl 31'incisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan yüzücülerden 156'sı yarışı tamamlayamadı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 07:05 Kaynak: İHA
Bu yıl 31'incisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan yüzücülerden 156'sı yarışı tamamlayamadı. Boğazın ortasında kalan yüzücülere Denizden Arama Kurtarma (DAK-SAR) ekipleri müdahale etti. 31. Samsung
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı büyük bir mücadeleye sahne olurken, yarışa 59 ülkeden yerli ve yabancı 2 bin 400 yüzücü katıldı. Denizden çok sayıda botla güvenlik önlemlerini üstlenen Denizden Arama Kurtarma (DAK-SAR) ekibi ise yarış esnasında yarı yolda kalan yüzücülere müdahale etti. Havanın sertleşmesinin de etkisi ile yorulan 156 yüzücü, ekiplerin müdahalesi ile botlara taşındı. Kanlıca
İskelesi'nden 6.5 kilometrelik parkurdan oluşan yarışa katılan yüzücüler, Kuruçeşme
'deki Cemil Topuzlu
Parkı'nda yarışı noktaladı.
(Mustafa Esen/İHA)
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