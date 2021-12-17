Yüzmede 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi final müsabakaları, Edirne'de başladı - Son Dakika

Türkiye Yüzme Federasyonu 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi final müsabakaları, Edirne'de başladı.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonun sabah seansında 100 metre serbest yarışmaları yapıldı. Daha sonra ise 50 metre sırtüstü ve 4x50 metre karışık yarışmaları gerçekleştirildi.

Türkiye Yüzme Federasyonu Altyapı Koordinatörü Metin Vatansever, AA muhabirine, müsabakalara 595 sporcunun katıldığını söyledi.

Salgın nedeniyle müsabakaların sekteye uğrayacağını düşündüklerini ancak katılım ve ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirten Vatansever, şöyle konuştu:

"Bu iki yıllık durgunluk sürecinin çok hasar vermemiş olduğunu görüyoruz. Bunun dışında geleceği tahmin etmek için geçmişi de irdelemek lazım. Geçmişte bu yarışlarda 250-350 sporcu oluyordu. Finalden önce grup ve bölge yarışlarımız da var. Yaklaşık 5-6 bin sporcu sisteme dahil oluyor. Bu da daha büyük yaş grupları için avantaj. Türk yüzmesinde elde edilen başarılar eskiden 250-350 kişiyle yapılırken bin 500 kişiyle yapıldığı zaman matematiksel olarak geleceğimizi az çok tahmin edebiliyoruz."

Akşam seansındaki 400 metre serbest ve 50 metre kelebek yarışmalarıyla devam edecek müsabakalar, yarın sona erecek.