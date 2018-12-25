Son Dakika Haberleri: Yüzmede 3 Türkiye Rekoru

Yüzmede 3 Türkiye Rekoru

1 saat önce

Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlar 200 metre serbestte ENKA'dan Beril Böcekler, 1.59.82'lik derecesiyle 15-16 yaşta 2.02.09 ile kendisine ait olan rekoru geliştirdi.

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Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlar 200 metre serbestte ENKA'dan Beril Böcekler, 1.59.82'lik derecesiyle 15-16 yaşta 2.02.09 ile kendisine ait olan rekoru geliştirdi.

Kadınlar 400 metre karışıkta Fenerbahçe'den Deniz Ertan 4.46.58'lik derecesiyle 14 yaşta rekor kırdı. Eski rekor 4.46.77 ile yine bu sporcuya aitti.

Erkeklerde de Fenerbahçe'den Baturalp Ünlü, 400 metre karışık 15-16 yaşta 4.16.72 ile kendisine ait olan Türkiye rekorunu 4.16.29'a çıkardı.

Organizasyona yarın yapılacak yarışlarla devam edilecek.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:43 

Fenerbahçe, Beylikdüzü, Türkiye, Güncel
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