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Yüzmede 7 madalya yüzleri güldürdü

6 saat önce

Maltepe Üniversitesi Spor Kulübü sporcuları Ankara'da düzenlenen yüzme yarışmasında 4 altın, 3 bronz madalya kazandı.

Yüzmede 7 madalya yüzleri güldürdü, System.String[]

Maltepe Üniversitesi Spor Kulübü sporcuları Ankara'da düzenlenen yüzme yarışmasında 4 altın, 3 bronz madalya kazandı.

Genç yüzücüler İstanbul'a madalyalarla döndü. Ankara'da yapılan yüzme yarışmalarında 4 altın, 3 bronz madalya kazanan Maltepe Üniversitesi Spor Kulübü sporcuları büyük başarı elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun düzenlediği '11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finali' 5-8 Aralık tarihleri arasında Ankara'da gerçekleşti. Bin 300 sporcunun katıldığı müsabakalarda Maltepe Üniversitesi Spor Kulübü sporcuları büyük başarı göstererek 4 altın ve 3 bronz madalya kazandı. Yüzme baş antrenörü Nezih Erel ve yüzme antrenörü Kaan Boyacıoğlu'nun önderliğinde yarışmaya katılan öğrencilerden Berke Şadoğlu, Ayşim Şafak, Begüm Örge, Defne Mira Gezmiş altın madalya kazanırken, Fulya Doğan, Derin Sayın ve Yaşar Ege Erdoğan ise bronz madalya elde etti.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:10 Kaynak: İHA
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