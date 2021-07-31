Yüzmede antrenmanlar devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okullarında büyük ilgi gören yüzme branşında çalışmalar devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okullarında büyük ilgi gören yüzme branşında çalışmalar devam ediyor. Bahçeşehir Düzce Yüzme Havuzunda 7 – 18 yaş aralığında toplam 700 öğrenci yüzme öğreniyor. Yoğunluğun hissedilmemesi adına 5 güne ve gruplara yayılan çalışmalar titizlikle sürdürülürken, Selbi Pehlivan, Sercan Akbaş, Kemal Koçak, Alperen Aydın, Emre Can Azılı, Hüseyin Erdem ve Zeynep Kubilay olmak üzere toplam 7 antrenör öğrencilere eşlik ediyor. Çalışmalar esnasında oldukça keyifli anlar yaşayan öğrenciler yüzme öğrenmenin tadını çıkarırken, antrenörler tarafından performans sporcusu olacak yeni yetenekler de gözlemleniyor. - DÜZCE

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