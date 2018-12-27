Yüzmede Başarı Defterine Yeni Bir Not

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü yüzme takımı sporcuları, Türkiye Kısa Kulvar Küçük ve Yıldız Bireysel Yüzme Şampiyonasında birbirinden önemli derecelere imza atarak Gaziantep'in su sporlarındaki başarı defterine yeni bir not daha eklediler.

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü yüzme takımı sporcuları, Türkiye Kısa Kulvar Küçük ve Yıldız Bireysel Yüzme Şampiyonasında birbirinden önemli derecelere imza atarak Gaziantep'in su sporlarındaki başarı defterine yeni bir not daha eklediler.



İstanbul Beylikdüzü Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen ve 4 gün boyunca kulvarlarda bir birinden heyecanlı mücadelelere sahne olan Türkiye Kısa Kulvar Küçük ve Yıldız Bireysel Yüzme Şampiyonasında 114 farklı spor kulübünden 610 sporcu kulaç attı.



2 antrenör ve 9 sporcu ile müsabakalardaki yerini alan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı, organizasyon süresi boyunca elde ettiği başarılı sonuçlarla Gaziantep'i gururlandırdı. 4x50 karışık bayrak yarışında yeşil-siyahlı kulübün erkek takımı Türkiye'nin en köklü yüzme kulüplerini geride bırakarak tarihi bir başarıya imza atarken, 50 metre sırtüstü 14-15 yaş kategorisinde 30.17'lik derecesiyle ve 100 Metre sırtüstü 14-15 yaş kategorisinde 01.04.63'lük derecesiyle altın kulaç Gülşen Mercan, 2 farklı kategoride Türkiye Şampiyonu oldu. Yüzme branşının en zorlu disiplinlerinden biri olan kurbağalama yarışlarında 50 Metre 14 yaş kategorisinde 30.35'lik derecesiyle Kaan Kara, altın madalyaya uzanan bir diğer isim olurken, 400 Metre Ferdi Karışık 14 Yaş Kategorisinde 4.46.69'luk derecesiyleYunus Ayvazoğlu, Türkiye 3.'sü olma başarısını gösterdi.



"Türkiye'nin köklü kulüpleri içerisindeyiz"



Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) Başkanlığınca organize edilen şampiyona sonrasında değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzları Koordinatörü ve TYF Gaziantep İl Temsilcisi Cengiz Bingül, Şehitkamil Belediyesinin yüzme branşına verdiği büyük değerle birlikte yeşil-siyahlı kulübün olimpik bir branşta Türkiye'nin sayılı kulüpleri arasında yerini aldığını ifade etti. Deneyimli antrenör Bingül, elde edilen başarılarla ilgili, "Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcuları, 4 gün boyunca kulvarlarda birbirinden zorlu yarışlarda adeta bir tarih yazdılar. Elde edilen Türkiye Şampiyonluklarının yanı sıra 4x50 karışık bayrak yarışında sıralamadaki yerimiz bizleri fazlasıyla mutlu etti. Başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'nun ve Şehitkamil Belediyesi çatısı altında spora gönül veren herkesin büyük destekleriyle yeşil- siyahlı kulübümüz olimpik bir branşta Türkiye'nin sayılı kulüpleri arasında yerini aldı. Bundan sonraki süreçte çok daha fazla çalışarak başarı grafiğimizi daha yukarıya taşmak istiyoruz. Türkiye Şampiyonasında bizleri gururlandıran değerli antrenör ve sporcularımızı gönülden kutluyor, başarılarda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

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