Yüzmede bir kota daha
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Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda 200 metre karışıkta yarışan milli sporcu Viktoria Zeynep Güneş, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota hakkı elde etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:14 Kaynak: AA
Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda 200 metre karışıkta yarışan milli sporcu Viktoria Zeynep Güneş, 2020 Tokyo
Olimpiyatları'na kota hakkı elde etti. Türkiye
Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, Güney Kore
'nin Gwangju kentinde düzenlenen organizasyonda milli sporcu Viktoria Zeynep Güneş, 200 metre karışıkta 2.12.42 derecesiyle Tokyo 2020 barajını geçti.
Bu sonuçla Viktoria Zeynep, yüzmede Berkay Ömer Öğretir ve Beril Böcekler'den sonra olimpiyat vizesi alan üçüncü isim oldu.
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