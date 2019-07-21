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Yüzmede bir kota daha

55 dakika önce

Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda 200 metre karışıkta yarışan milli sporcu Viktoria Zeynep Güneş, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota hakkı elde etti.

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Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda 200 metre karışıkta yarışan milli sporcu Viktoria Zeynep Güneş, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota hakkı elde etti.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, Güney Kore'nin Gwangju kentinde düzenlenen organizasyonda milli sporcu Viktoria Zeynep Güneş, 200 metre karışıkta 2.12.42 derecesiyle Tokyo 2020 barajını geçti.
Bu sonuçla Viktoria Zeynep, yüzmede Berkay Ömer Öğretir ve Beril Böcekler'den sonra olimpiyat vizesi alan üçüncü isim oldu.
Tokyo, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:14 Kaynak: AA
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