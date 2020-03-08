Yüzmede Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası sona erdi

Türkiye Yüzme Federasyonunca Ankara'da organize edilen Ahmet Öktü Sezonu Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası sona erdi.
Keçiören Belediyesi Etlik Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde, gençler ve yıldızlar kategorisi yarışları yapıldı.
İstanbul, Ankara, İzmir ve Samsun'dan 89 sporcunun katıldığı şampiyonanın son gününde dereceye girenler şöyle:
Genç A kız kule: 1. Beyza Emeksiz
Genç A kız 3 metre: 1. Yağmur Nazıroğlu, 2. Beyza Emeksiz
Genç B erkek 1 metre: 1. Barış İkinci, 2. Emin Erdem, 3. Ulaş Kaan Gök
Genç B kız 1 metre: 1. Sude Köprülü, 2. Gül Handan Karaköse, 3. Ece Sevval Erzincan
Genç B kız kule: 1. Simay Arslankan, 2. Gül Handan Karaköse, 3. Ece Sevval Erzincan
Genç C kız kule: 1. İlayda Aydın, 2. Ilgın Çimen, 3. Gökçe Eker
Genç D erkek 1 metre: 1. Uygar Kuzu, 2. Mehmet Efe Midiliç, 3. Uras Efe Akın
Genç D kız 1 metre: 1. Yağmur Hira Özhan, 2. Kardelen Karabulut, 3. Yağmur Kızılkan
Genç B kız 3 metre: 1. Ece Sevval Erzincan 2. Gül Handan Karaköse
Genç C erkek 3 metre: 1. Bertuğ Demir, 2. İsa Berk Görk, 3. Eren Karakuş
Genç D erkek 3 metre: 1. Uygar Kuzu, 2. Yağız Ege Midiliç, 3. Mehmet Efe Midiliç
Genç D kız 3 metre: 1. Asya Gül Ünal, 2. Irmak Şençağlar 3. Yağmur Hira Özhan
Yıldız A erkek 1 metre: 1. Ahmet Ufuk Erol, 2. Aksel Hüseyin Atınç, 3. Lütfü Demirhan Çağlayan
Yıldız A kız 1 metre: 1. Sevgi Erdem, 2. Alya Şahinkul, 3. Nil Morkoç
Yıldız B erkek 1 metre: 1. Mustafa Ömer Macit, 2. Ömer Faruk Çölgeçen, 3. Arda Aşıkoğlu
Yıldız B kız 1 metre: 1. Isabella Lucia Falk, 2. Zeynep Azra Bıyıklı, 3. Nesil Bay
Yıldız A erkek kule: 1. Ahmet Ufuk Erol 2. Lütfü Demirhan Çağlayan, 3. Aksel Hüseyin Atınç
Yıldız A kız kule: 1. Ecrin Gecol, 2. Alya Şahinkul, 3. Defne Esen
Yıldız C erkek 1 metre: 1. İsmail Emir Kuloğlu, 2. Asım Cihan Uzal, 3. Mert Ali Bocagil
Yıldız C kız 1 metre: 1. Ilgın Çimen, 2. Azra Şule Çakar, 3. İlayda Aydın