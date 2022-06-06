Yüzmede Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu Farkı - Son Dakika
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Yüzmede Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu Farkı

Yüzmede Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu Farkı

06.06.2022 08:30

Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu yüzme sporunda kazandığı başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bursa'da düzenlenen küçükler Türkiye finallerinde Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu kızlar kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Atıcılar yüzme havuzunda gerçekleştirilen finallere 21 okul ve 301 sporcu katıldı. Yüzme sporundaki başarılarıyla finallerin iddialı okullarından biri olan Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu Kız takımı Türkiye İkincisi olarak büyük başarı gösterirken Küçük Erkek yüzme takımı da Türkiye Beşincisi olarak yarışları tamamlayarak okullarına madalya ile döndü. Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulunun ikincilik kupasını Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer takdim etti. Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu Müdürü Ramazan Yürük, "başarıda emeği geçen öğrencilerimizi velilerimizi ve öğrencilerimizin başarısından büyük emekleri ve katkıları olan antrenörlerimizve beden eğitimi öğretmenimiz Nagihan Namlegiyi tebrik ediyorum. Her alan da başarı hedefi ile azimle çalışan öğretmenlerimizi kutluyorum.Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulunda öğrenci olmak ayrıcalıktır" dedi.

Kaynak: Bültenler
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Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

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