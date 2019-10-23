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Son Dakika Spor Yüzmede milli kafile belli oldu

Yüzmede milli kafile belli oldu

1 saat önce

İskoçya'da düzenlenecek Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na katılacak milli takım kafilesi belli oldu.

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İskoçya'da düzenlenecek Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na katılacak milli takım kafilesi belli oldu.


Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İskoçya'nın Glaskow kentinde 4-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonada mücadele edecek milli sporcular belirlendi.


Türker Oktay, Eray Ac¸ıkgo¨z, Corrado Rosso ve Gjon Shyti'nin antrenörlüğünü üstleneceği kafilede yer alan sporcular şöyle:


Kadınlar: Ekaterina Ivanova Avramova, Zehra Duru Bı·lgı·n, Berı·l Bo¨cekler, I·lknur Nı·han C¸akıcı, Denı·z Ertan, Viktoria Zeynep Gu¨nes¸, Gı·zem Gu¨venc¸, Aleyna O¨zkan, Selen O¨zbı·len, Gu¨ls¸en Beste Samancı, Merve Tuncel, Nı·da Elı·z U¨stu¨ndagˆ.

Erkekler:

Yalım Acımıs¸, Demı·r Atasoy, Kaan Tu¨rker Ayar, Metı·n Aydın, Kerı·m Jerome Başıkogˆlu, Rası·m Ogˆulcan Go¨r, U¨mı·tcan Gu¨res¸, I·skender Başlakov, Berkay O¨mer O¨ğretı·r, Berk O¨zkul, Hu¨seyı·n Emre Sakc¸ı.

Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:42 Kaynak: AA
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