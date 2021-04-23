Yüzmede milli takım seçmelerinde iki kategoride olimpiyat A barajı geçildi

Turkcell Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takımı Seçmeleri'nde iki kategoride olimpiyat A barajı geçildi.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen seçmelerin ikinci gününde Gizem Güvenç, Beril Böcekler, Merve Tuncel ve Deniz Ertan'dan oluşan 4x200 metre serbest milli takımı, 8.02.76'lık derece ile olimpiyata gidecek ilk 16 sıralamasında yer alarak kota almaya hak kazandı.

Fenerbahçe'den Ümit Can Güreş de 100 metre kelebek yarışında 51.91'lik derecesiyle olimpiyat A barajını geçti.

Sporcuların başarısı havuzda büyük sevinçle karşılanırken, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın da sporcuları tebrik etti.

Yalçın, AA muhabirine seçmelerde yeni başarılar beklediklerini söyledi.

Barajı geçen tüm sporcuları tebrik eden Yalçın, "Olimpiyat A barajını geçen sporcularımızın yanında yaklaşık 50 tane B barajımız var, bunun yanı sıra 7 tane bireyselde A barajımız var. Biraz önce bayrak takımımız da olimpiyat A barajını geçti. İlk 16'nın içerisinde, 14 yada 15'nci sırada yer buldular kendilerine. İnşallah derecelerini daha da iyileştirecekler. Bugün milli bir gün. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda biz de bayramımızı yaşıyoruz ülke olarak. Milletimize söz verdik. Milletimize en iyilerini yaşatmak bizim görevimiz. Bu çocukların hepsi yerli ve milli. Olimpiyat Oyunları'na en kabalık sporcu grubuyla gidip ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." diye konuştu.