Yüzmede yıldız, genç ve açık yaş uzun kulvar milli takım seçmelerinde dört Türkiye rekoru

Türkiye Turkcell Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takımı Seçmeleri'nde dört Türkiye rekoru kırıldı.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen seçmelerin ilk gününde Berke Saka, Berkay Ömer Öğretir, Ümit Can Güreş ve Emre Sakçı'dan oluşan 4x100 metre karışık bayrak takımı, 3.35.98'lik derecesi ile +19 yaş kategorisinde Türkiye rekoru kırdı.

Yıldızlar Yüzme Kulübünden Mert Ali Satır da 100 metre sırtüstü yarışında 54.92'lik derecesi ile +19 yaş kategorisinde Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Seçmelerde Fenerbahçe'den Selen Özbilen, 100 metre serbest yarışında 54.79'luk derecesi ile +19 yarışında Türkiye rekoru kırdı.

ENKA'dan Sudem Denizli de 200 metre sırtüstü yarışında 2.12.31'lik derecesi ile 15-16, 17-18 yaş kategorilerinde Türkiye rekorunun sahibi oldu.