Son Dakika Haberleri: Yüzmede Zirveyi Kimseye Bırakmadılar

Yüzmede Zirveyi Kimseye Bırakmadılar

1 saat önce

2018-2019 Yozgat Okul Sporları Yüzme Müsabakaları Gençler A Kategorisinde yarışan Bilim Teknik Koleji öğrencileri, havuzda zirvenin sahibi oldu.

Yüzmede Zirveyi Kimseye Bırakmadılar, System.String[]
2018-2019 Yozgat Okul Sporları Yüzme Müsabakaları Gençler A Kategorisinde yarışan Bilim Teknik Koleji öğrencileri, havuzda zirvenin sahibi oldu.

Spor Vadisinde bulunan Yozgat Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen okullar arası yüzme müsabakalarına katılan Reis Erhan Ateş ve Eren Yıldız, sergiledikleri üstün performansla rakiplerini geride bıraktı. Gençler A Kategorisinde yarışan Reis Erhan Ateş 50 metre,100 metre 200 metre serbest ve 200 metre karışıkta rakiplerine üstünlük kurarak Yozgat 1.si oldu. Eren Yıldız ise 100 metre ve 200 metre serbestte Yozgat 2.si oldu.

Okul Müdürü Mehmet Yıldırım, eğitim de olduğu gibi sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da başarıyı hedeflediklerini söyleyerek " Öğrencilerimizi spora yönlendirdiği için ailelerine teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar özveriyle çalışan ve bize bu başarıyı getiren öğrencilerimizi cani gönülden tebrik ediyoruz. Bilim Teknik Koleji olarak eğitimde olduğu kadar sportif alanda da başarıyı hedefliyoruz" dedi. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:47 Kaynak: İHA

Spor
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