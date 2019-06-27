Son Dakika Haberleri: Yüzmek için baraj göletine giren iki kişi boğuldu
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Yüzmek için baraj göletine giren iki kişi boğuldu

30 dakika önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde, serinlemek için Demirköprü Barajı göletine giren 2 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Yüzmek için baraj göletine giren iki kişi boğuldu, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesinde, serinlemek için Demirköprü Barajı göletine giren 2 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında serinlemek ve yüzmek için Salihli'deki Demirköprü Barajı göletine giren A.T. (39) ve H.T. (42) boğuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri şahısların hayatlarını kaybettiğini belirledi. Cenazelerin çıkarılması için Manisa İl Acil Afet Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İzmir deniz polisi ekipleri olay yerine çağrıldı. A.T. ve H.T.'nin cenazelerinin çıkarılma çalışmaları sürüyor. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:52 Kaynak: İHA
Manisa, Demirköprü Barajı, Salihli, 3. Sayfa
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