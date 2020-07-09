Yüzmek için çaya giren çocuk boğularak öldü - Son Dakika

Yüzmek için çaya giren çocuk boğularak öldü
Kilis'te, Afrin çayına yüzmek için giren Suriyeli çocuk boğularak hayatını kaybetti.
Kilis'te, Afrin çayına yüzmek için giren Suriyeli çocuk boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre. A.E.Ö. (16) ile Suriye uyruklu İbrahim Halil Mohamed (16) yüzmek için Kilis Merkeze bağlı Duruca köyü Aybastı Mezrası Afrin Çayı Kanlı Göle yüzmek için girdi. Suriye uyruklu İbrahim Halil Mohamed'in akıntıya kapılması üzerine paniğe kapılan A.E.Ö. durumu jandarmaya bildirdi. AFAD ile jandarma ekipleri, Suriye uyruklu İbrahim Halil Mohamed'i sudan çıkardı. Sağlık ekiplerinin bütün müdahalelerine rağmen Suriyeli çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İbrahim Halil Mohamed'in cenazesi otopsi için devlet hastanesine kaldırıldı. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 18:48 Kaynak: İHA
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