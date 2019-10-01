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Yüzmek için girdiği barajda boğuldu

29 dakika önce

Karaman'ın Ermenek ilçesinde yüzmek için baraja giren genç boğularak hayatını kaybetti.

Yüzmek için girdiği barajda boğuldu, System.String[]

Karaman'ın Ermenek ilçesinde yüzmek için baraja giren genç boğularak hayatını kaybetti.


Olay, saat 15.00 sıralarında Hisarönü Mevkisi eski Cenne yolu üzeri Ermenek Barajı kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Büyükgökmen (25) iki arkadaşı ile birlikte Ermenek Barajı kıyısına gitti. Yüzmek için baraj sularına giren Büyükgökmen, bir süre yüzdükten sonra kıyıya yaklaşık 15 metre mesafe kala suya batarak gözden kayboldu. Kıyıda bekleyen iki arkadaşı yüzme bilmedikleri için bir müdahalede bulunamazken, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ekipleri ve tekne sevk edildi. Baraj sularında teknedeki görevliler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde gözden kaybolduğu yerde Mustafa Büyükgökmen'in cansız bedenine ulaşılarak kıyıya çıkarıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Ermenek Barajı, Karaman, Ermenek, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:29 Kaynak: İHA
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