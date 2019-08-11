Son Dakika Haberleri: Yüzmek için girdiği derede hayatını kaybetti
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Yüzmek için girdiği derede hayatını kaybetti

1 saat önce

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde ailesiyle gittiği derede yüzmek isteyen gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Yüzmek için girdiği derede hayatını kaybetti, System.String[]
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde ailesiyle gittiği derede yüzmek isteyen gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Büyükorhan ve Dursunbey ilçeleri arasında akan Düğüncüler deresinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte bölgeye gezmeye giden Yunus Emre Duman (17), Düğüncüler Deresi'ne yüzmek için girdi. Dereye giren genç bir süre sonra gözden kayboldu. Talihsiz genci bulmak için ailesi ve etraftaki vatandaşlar seferber oldu. Aramaların ardından Duman, vatandaşlar tarafından bulundu ve sudan çıkarıldı. Gence ilk müdahaleyi vatandaşlar ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Uzun süre kalp masajı yapılan Duman, kurtarılamadı.

Yunus Emre Duman'ın cansız bedeni incelenmek için otopsiye gönderildi. - BURSA
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 09:21 Kaynak: İHA
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