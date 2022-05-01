Yüzmek için girdiği gölde dallara tutunarak mahsur kalan çocuk kurtarıldı - Son Dakika
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Yüzmek için girdiği gölde dallara tutunarak mahsur kalan çocuk kurtarıldı

01.05.2022 10:22

İzmir'in Beydağ ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren ve boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Beydağ ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren ve boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Olay 29 Nisan akşamı saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Bakırköy Mahallesi'nde meydana geldi. Dedesiyle birlikte çobanlık yapan ve hayvanları otlatan 12 yaşındaki Y.A., serinlemek için baraj gölüne girdi. Bir süre sonra torununun çırpınması ve gölde bulunan çalıya tutunarak mahsur kaldığını görmesi üzerine dede durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarmanın olayı bildirmesi üzerine de bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin bir sandal sahibini yönlendirmesiyle çocuk sandala bindirilerek kıyıya çıkartıldı. Ölümden dönen çocuk, jandarma ekiplerinin kucağında ambulansa taşındı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Y.A., ambulansla Beydağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedbiren tedavi altına alınan Y.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Küçük çocuğun dedesi, torununun kurtarılmasında titizlikle görev alan jandarma ekiplerine teşekkür etti. - İZMİR

Yüzmek için girdiği gölde dallara tutunarak mahsur kalan çocuk kurtarıldı
Yüzmek için girdiği gölde dallara tutunarak mahsur kalan çocuk kurtarıldı
Yüzmek için girdiği gölde dallara tutunarak mahsur kalan çocuk kurtarıldı
Yüzmek için girdiği gölde dallara tutunarak mahsur kalan çocuk kurtarıldı
Yüzmek için girdiği gölde dallara tutunarak mahsur kalan çocuk kurtarıldı
Yüzmek için girdiği gölde dallara tutunarak mahsur kalan çocuk kurtarıldı
Yüzmek için girdiği gölde dallara tutunarak mahsur kalan çocuk kurtarıldı
Yüzmek için girdiği gölde dallara tutunarak mahsur kalan çocuk kurtarıldı
Yüzmek için girdiği gölde dallara tutunarak mahsur kalan çocuk kurtarıldı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yüzmek için girdiği gölde dallara tutunarak mahsur kalan çocuk kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüzmek için girdiği gölde dallara tutunarak mahsur kalan çocuk kurtarıldı - Son Dakika
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