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Yüzmek için gölete giren genç boğuldu - Son Dakika

Yüzmek için gölete giren genç boğuldu

21.07.2021 22:58
Yüzmek için gölete giren genç boğuldu, System.String[]

Samsun'da yüzmek için gölete giren yabancı uyruklu bir genç boğuldu.

Samsun'da yüzmek için gölete giren yabancı uyruklu bir genç boğuldu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Karakavuk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu gençler piknik yapmak için gölet kenarına gitti. 22 yaşındaki Mustafa Waleed Mankhı Mankhı yüzmek için girdiği gölette kayboldu. Olay 112 ekiplerine haber verilerek yardım istendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri gölette yaptıkları aramada boğulan gencin cansız bedenini çıkarttı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, piknik, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yüzmek için gölete giren genç boğuldu - Son Dakika


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