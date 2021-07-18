Yüzmek için nehre giren genç boğuldu - Son Dakika

Keleş'in cesedi, otopsi için Mut Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Gencin gözden kaybolduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Kemenli Mahallesi'nde, Göksu Nehri 'ne giren Mehmet Keleş (17) akıntıya kapıldı.

Mersin 'in Mut ilçesinde, yüzmek için girdiği nehirde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

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