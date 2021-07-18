Yüzmek için nehre giren genç boğuldu - Son Dakika

Mersin'in Mut ilçesinde, yüzmek için girdiği nehirde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, Kemenli Mahallesi'nde, Göksu Nehri'ne giren Mehmet Keleş (17) akıntıya kapıldı.
Gencin gözden kaybolduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sonucu Keleş'in cesedine ulaşıldı.
Keleş'in cesedi, otopsi için Mut Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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