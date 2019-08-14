Yüzmek için nehre giren genç, boğulmaktan kurtarıldı

Yüzmek için nehre giren genç, boğulmaktan kurtarıldıKIRIKKALE - Kırıkkale'de yüzmek için nehre giren bir genç, dalgıçlar tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Yüzmek için nehre giren genç, boğulmaktan kurtarıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yüzmek için nehre giren bir genç, dalgıçlar tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinden geçen Kızılırmak Nehri'ndeki Adalar bölgesinde yüzmek için suya giren Afganistan uyruklu Sayed Rohullah akıntıya kapıldı. Daha sonra tutunduğu ağaç dalında kurtarılmayı bekledi.

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ile Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerine haber verdi. Dalgıçlar, tekne ile gencin yanına giderek suyun içinden kurtarıp karaya çıkarttı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Kardeşini pompalı tüfekle 5 el ateş edip öldürdü

Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu

Mikrofonu açık kalan Türk-İş Başkanı, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi

Damat adayı Uğur Doğan'ın, video paylaştıktan sonra intihar ettiği iddia edildi