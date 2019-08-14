Son Dakika Haberleri: Yüzmek için nehre giren genç, boğulmaktan kurtarıldı
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Yüzmek için nehre giren genç, boğulmaktan kurtarıldı

40 dakika önce

Kırıkkale'de yüzmek için nehre giren bir genç, dalgıçlar tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Yüzmek için nehre giren genç, boğulmaktan kurtarıldı, System.String[]
Kırıkkale'de yüzmek için nehre giren bir genç, dalgıçlar tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinden geçen Kızılırmak Nehri'ndeki Adalar bölgesinde yüzmek için suya giren Afganistan uyruklu Sayed Rohullah (34) akıntıya kapıldı. Daha sonra tutunduğu ağaç dalında kurtarılmayı bekledi.

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ile Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerine haber verdi. Dalgıçlar, tekne ile gencin yanına giderek suyun içinden kurtarıp karaya çıkarttı. - KIRIKKALE
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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