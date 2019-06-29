Son Dakika Haberleri: Yüzmeye gitmeden bu siteye mutlaka bakın
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Yüzmeye gitmeden bu siteye mutlaka bakın

1 saat önce

Yüzmeye gitmeden bu siteye mutlaka bakın Tatile çıkarken mutlaka bu siteye bir göz atınBALIKESİR - Tatil denince yaz aylarında akla gelen ilk deniz, plaj ve yüzme gelir. Yüzdüğünüz sahillerin yüzmeye ne kadar elverişli ve temiz olduğunu artık bu siteden öğrenebilirsiniz.

Yüzmeye gitmeden bu siteye mutlaka bakın
Tatile çıkarken mutlaka bu siteye bir göz atın
BALIKESİR - Tatil denince yaz aylarında akla gelen ilk deniz, plaj ve yüzme gelir. Yüzdüğünüz sahillerin yüzmeye ne kadar elverişli ve temiz olduğunu artık bu siteden öğrenebilirsiniz.
Sağlık Bakanlığı'nın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Yüzme Suyu Takip Sistemi tüm Türkiye'deki sahillerin deniz suyu değerlerini ve yüzmeye elverişliliğini gösteriyor. yuzme.saglik.gov.tr adresinde ulaşılan bilgiler ile plajın sağlık kurumlarına yakınlığından deniz suyu değerlerine ve ulaşım bilgilerine kadar birçok konuda bilgiler veriliyor.
Tatilcilerin yüzmek için tercih edecekleri plajları daha şimdiden seçmelerine yardımcı olacak site basit kullanımı ve güncellenen bilgileri ile de dikkati çekiyor.
Yüzmeye gitmeden bu siteye mutlaka bakın
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:15 Kaynak: İHA
Genel
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