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Yüzmeye gösterilen önem meyvelerini vermeye başladı - Son Dakika

Yüzmeye gösterilen önem meyvelerini vermeye başladı

12.07.2021 13:30
Yüzmeye gösterilen önem meyvelerini vermeye başladı, System.String[]

Son dönemlerde yüzme branşına gösterilen önem, gençler kategorisinde gelen birçok başarıyla meyvelerini vermeye başladı.

Son dönemlerde yüzme branşına gösterilen önem, gençler kategorisinde gelen birçok başarıyla meyvelerini vermeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019'da sporun odağına yüzme ve cimnastiğin konulduğunu açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı da "Yüzme bilmeyen kalmasın" projesiyle yüzme branşına ağırlık verdi. Gerçekleştirilen projeler ve yapılan yatırımların ardından yüzmede gençler kategorisinde önemli başarılar geldi.

Milli sporcular, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı ve organizasyonu takım halinde ikinci tamamladı.

Milli yüzücüler, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda aldığı madalyalarla son 12 yılda bu kategorideki en başarılı organizasyonunu yaşadı.

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 2010 ve 2011'de birer altın ve bronz madalya kazanan milli yüzücüler, 2017'de 1 altın, 2018'de 2 bronz, 2019'da ise 2 gümüş, 3 bronz madalya elde etti. Milli sporcular, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016'daki şampiyonaları ise madalyasız geçti.

Milli yüzücüler, 2009 ile 2019 arasındaki şampiyonalarda toplamda 3 altın, 2 gümüş, 7 bronz madalya kazanırken, son organizasyonda büyük bir çıkış yakalayarak 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

Sıralamada sıçrama

2021 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda takım halinde 2. olan Türkiye'nin diğer şampiyonalardaki sıralamalara bakıldığında büyük bir sıçrama yapması dikkati çekti.

2009'daki şampiyonada takım halinde 20. olan ay-yıldızlı yüzücüler, sonrasındaki yıllarda en iyi derecesini 2017'de 13. olarak elde etti. Türk Milli Takımı, Roma'daki şampiyonayı 2. tamamlayarak çıkışını kürsüyle taçlandırdı.

Final sayısında büyük yükseliş

Türk yüzmesinde yaşanan gelişme, kendisini madalyalar kadar Avrupa Gençler Şampiyonası'ndaki final yüzme sayısında da gösterdi.

2009'daki şampiyonada 1 milli sporcu final yüzerken, 2010'da 4, 2011'de 5, 2012'de 2, 2013'te 3, 2014'te 1, 2015'te 8, 2016'da 5, 2017'de 7, 2018'de 9 kişiyle final görüldü.

Son dönemdeki yükseliş, 2019'da yarışılan 16 finalle sinyalleri vermeye başladı. Bu yıl düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda ise 23 finalle zirve yaptı.

Madalya alan sporcular

Roma'da düzenlenen 2021 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporculardan Batuhan Filiz (400 metre serbest), Berke Saka (200 metre karışık), Mert Kılavuz (1500 metre serbest), Merve Tuncel (3) (800 metre serbest, 1500 metre serbest, 400 metre serbest), Yiğit Aslan (800 metre serbest) altın madalya kazandı.

Beril Böcekler (800 metre serbest), Berke Saka (200 metre sırtüstü), Deniz Ertan (2) (400 metre karışık, 1500 metre serbest) ve Mert Kılavuz (800 metre serbest) gümüş madalyanın sahibi oldu.

Beril Böcekler (200 metre serbest), Yiğit Aslan (1500 metre serbest) ve 4x200 metre serbest bayrak takımı da bronz madalya elde etti.

Bronz Madalya, Milli, Yüzme, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yüzmeye gösterilen önem meyvelerini vermeye başladı - Son Dakika Spor


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