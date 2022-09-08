Yüzsüz hırsızdan 'Eşek gibi çalışıyorum' paylaşımı - Son Dakika
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Yüzsüz hırsızdan 'Eşek gibi çalışıyorum' paylaşımı

08.09.2022 12:35

Yüzsüz hırsızdan 'Eşek gibi çalışıyorum' paylaşımıDENİZLİ Denizli'de bir evden çaldığı 300 bin lirayla kendisine 35 bin liralık cep telefonu alan hırsız, JASAT'ın adım adım takibi sonucu yakalandı.

Yüzsüz hırsızdan 'Eşek gibi çalışıyorum' paylaşımı

DENİZLİ Denizli'de bir evden çaldığı 300 bin lirayla kendisine 35 bin liralık cep telefonu alan hırsız, JASAT'ın adım adım takibi sonucu yakalandı. Çaldığı paralarla eğlence mekanında yakalanan yüzsüz hırsızın, sosyal medyada ellindeki 2 topar parayla "Eşek gibi çalışıyorum. Vallahi çalışıyorum. Gecem gündüzüm belli değil" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir evi gözüne kestiren 24 yaşındaki Abdulbaki K., motosikletiyle bölgede keşif yaptıktan sonra önceki gün sabah saat 10.00 sularında gizlice eve girdi. Besicilik yapan ailenin evde olmadığını bilen hırsız, 5 saat boyunca evin altını üstüne getirerek evde bulunan 300 bin TL değerindeki altın ve paraları alarak kayıplara karıştı. Soyulduklarını eve geldikten sonra anlayan ev sahipleri, durumu Tavas İlçe Jandarma Komutanlığına ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çevrede bulunan kamera kayıtları üzerinde gerçekleştirdiği titiz çalışma sonucu, hırsızlık olayını Abdulbaki K.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti.

Adım adım izlendi

Yaşanan olay sonrası harekete geçen Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, Abdulbaki K.'nın adım adım izini sürdü. Şüphelini altınları bozdurmak Acıpayam ilçesindeki kuyumculara girdiğini tespit eden JASAT, Acıpayam İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri ile temasa geçti. Çaldığı paralarla kendisine 35 bin TL değerinde bir cep telefonu aldığını belirlenen Abdulbaki K., çaldığı paralarla eğlence mekanında keyif yaparken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından çaldığı para ve altınların bir kısmıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

Eşek gibi çalışıyormuş

Benzer 4 suç kaydı daha ortaya çıkan Abdulbaki K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çaldığı paralarla lüks bir yaşam sürmeyi amaçlayan yüzsüz hırsızın, bir süre önce sosyal medyada ellindeki 2 topar parayla "Eşek gibi çalışıyorum. Vallahi çalışıyorum. Gecem gündüzüm belli değil. Parayı bulunca ne yapacağımı bilemiyorum. Siz söyleyin" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

YORUMLAR
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Hırsız soyduğu evdeki iki tomar parayla, 'Eşek gibi çalışıyorum, vallahi çalışıyorum, gecem gündüzüm belli değil' paylaşımını yaptı Hırsız soyduğu evdeki iki tomar parayla, 'Eşek gibi çalışıyorum, vallahi çalışıyorum, gecem gündüzüm belli değil' paylaşımını yaptı 'Eşek gibi çalışıyorum' paylaşımı yaptı, hırsızlıktan tutuklandı 'Eşek gibi çalışıyorum' paylaşımı yaptı, hırsızlıktan tutuklandı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Denizli, Tavas, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yüzsüz hırsızdan 'Eşek gibi çalışıyorum' paylaşımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüzsüz hırsızdan 'Eşek gibi çalışıyorum' paylaşımı - Son Dakika
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