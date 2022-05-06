Yüzsüzlükte zirve: Taksici yolcularından bayram harçlığı istedi - Son Dakika
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Yüzsüzlükte zirve: Taksici yolcularından bayram harçlığı istedi

06.05.2022 12:36

Esenyurt'ta bir taksi sürücüsü aracına binen yolculardan "bayram harçlığı" isteyince yolcular hayatının şokunu yaşadı. Fazla yolcu taşıdığı için "10 lira harçlık" yansıttığını öne süren sürücü ile yolcuların tartışması cep telefonları aracılığıyla görüntülendi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan olayda, taksiye binen 5 kadın, yolculuk bitiminde taksicinin bayram harçlığı istemesiyle neye uğradığını şaşırdı. Taksiye normalde 4 kişinin bindiğini fakat iyilik yapıp 5 kişilik grubu aldığını ve bu nedenle bayram harçlığı istediğini belirten şoför, yolcuların tepkisi ile karşılaştı.

"HAKKIM HELAL OLMASIN"

Farkında olmadan taksimetre ücretinin üzerine eklenen 10 TL'yi de ödeyen kadınlar 'Hakkım helal olmasın, bu rüşvete girer" diyerek tepki gösterdi. Yaşanan tartışmaların ardından şoför olay yerinden uzaklaşırken, yaşanan o tartışma anları yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul, Esenyurt, Bayram, Helal, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yüzsüzlükte zirve: Taksici yolcularından bayram harçlığı istedi - Son Dakika


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