Yüzü asitli saldırı sonucu yanan Berfin Özek:

Hatay'ın İskenderun ilçesinde asit atılması sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün bir bölümü yanan Berfin Özek, savcının mütalaasında sanığın "kasten yaralama"dan cezalandırılmasını talep etmesine ilişkin, "Çektiğim acılar 1-2 yıla sığacak acılar değil." dedi.

Ailesi, avukatı ve bazı kadın platformu temsilcileriyle İskenderun Gazeteciler Cemiyetinde basın açıklaması yapan Özek, sanık Ozan Ç'ye en ağır cezanın verilmesini istedi.

Mütalaayla ilgili eleştirilerini dile getiren Özek, şunları söyledi:

"Çektiğim acılar 1-2 yıla sığacak acılar değil. Adalete güveniyoruz. En yüksek cezayı almasını istiyoruz. Mahkemeden sonra 'Keşke ölseydim.' dedim çünkü savcının dediklerini duyunca şok olduk. Bizim beklentimiz en ağır cezayı almasıydı fakat bu karar karşısında yıkıldık diyebiliriz. Savcının da kendini benim ve ailemin yerine koymasını istiyorum, ona göre karar vermesini istiyorum. Gerçekten benim için çok zor ve kötüydü. Mahkemede görünce elim ayağım titredi.

Şöyle bir şey oldu. Herkes çıkarken kafamı kaldırıp son kez baktım. Kameraya yaklaşıp güldü kendisi. İnşallah en ağır cezayı alır. Herkesin bir sonraki mahkemede yanımızda olmasını istiyoruz ve bir kişi daha eksilmek istemiyoruz. Kadına şiddetin son bulmasını istiyorum."

"Kamu vicdanını rahatlatacak bir ceza verilmesini talep ediyoruz"

Özek'in avukatı Mehtap Sert de mahkeme heyetince dosyanın savcılık makamına tevdi edildiğini, mütalaada sanık Ozan Ç'nin lehine yaralamadan ceza istendiğini belirtti.

Berfin'in yüzüne 1,5 litre yanıcı madde döküldüğünü dile getiren Sert, "Savcılık makamının 'Ağzı doğrudan hedef alınmamıştır' şeklindeki değerlendirmesi, hukuken kabul edebileceğimiz bir şey olmadığı gibi vicdani bir değerlendirme de değildir. Yanıcı maddenin miktarı canavarca hisle hareket ettiğinin açıkça göstergesidir. Berfin Özek kamu vicdanı için mihenk taşıdır. Bir sonraki duruşmada kamu vicdanını rahatlatacak bir ceza verilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Olay

İskenderun ilçesinde yaşayan Berfin Özek, 15 Ocak'ta Buluttepe Mahallesi'ndeki evine giderken asitli saldırıya uğramış, olayla ilgili Ozan Ç. tutuklanmıştı.

Asidin etkisiyle yüzünün büyük kısmı yanan, sağ gözünü kaybeden, diğer gözünde kısmen görme kaybı olan Özek'in ameliyat masrafları, Sağlık Bakanlığının girişimleri sonucu Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel hastane tarafından üstlenilmişti.

Sanık Ozan Ç'nin "kasten öldürmeye teşebbüs"ten müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada savcılık, "kasten yaralama" suçundan mütalaa hazırlamıştı.