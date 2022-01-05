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Yüzü bezle sarılı cesedi bulundu; kurşunlamaya gittiği iş yeri sahibi vurmuş - Son Dakika

Yüzü bezle sarılı cesedi bulundu; kurşunlamaya gittiği iş yeri sahibi vurmuş

05.01.2022 10:54
Yüzü bezle sarılı cesedi bulundu; kurşunlamaya gittiği iş yeri sahibi vurmuş

İZMİR'de sokakta, otomobilin arka koltuğunda yüzü bezle sarılı cansız bedeni bulunan İbrahim Kırık'ın (20) 2 arkadaşı ile birlikte bir iş yerini kurşunladıkları, iş yeri sahibinin açtığı karşı ateşte başından vurulduğu ortaya çıktı.

İZMİR'de sokakta, otomobilin arka koltuğunda yüzü bezle sarılı cansız bedeni bulunan İbrahim Kırık'ın (20) 2 arkadaşı ile birlikte bir iş yerini kurşunladıkları, iş yeri sahibinin açtığı karşı ateşte başından vurulduğu ortaya çıktı. İki arkadaşının İbrahim Kırık'ı, otomobilde bırakıp, kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Bayraklı ilçesi Alpagut Mahallesi 1620/59 Sokak'ta oturanlar 3 Ocak günü saat 03.00 sıralarında bir otomobilin hızlı bir şekilde sokağa girdiğini, içinden inen 2 kişinin kaçtığını gördü. Durumdan şüphelenen vatandaşlar, polise haber verdi. Adrese sevk edilen polis ekipleri, aracın arka koltuğunda bir kişiyi yüzü bezle sarılı hareketsiz yatarken buldu. Başından tabancayla vurulduğu belirlenen kişi için sağlık ekibi çağrıldı. Gelen sağlık ekibi, İbrahim Kırık olduğu tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi. Ön ve arka plakası sökülen otomobilde 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Yapılan araştırmada otomobilinin plakasının 35 ASL 183 olduğu saptandı.

POLİS DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜÇevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, otomobili bırakarak kaçan 2 şüphelinin bir eve girdiğini belirledi. Adrese baskın düzenleyen ekipler, O.F., A.E., A.A. ve M.B.'yi gözaltına aldı. Sorgulanan şüphelilerden O.F. ve A.E., kullandıkları 35 ASL 183 plakalı aracın plakalarını söküp 1620/20 Sokak'a gittiklerini, burada husumetli oldukları kişinin iş yerini kurşunladıklarını, iş yeri sahibinin karşı ateşinde İbrahim Kırık'ın vurulduğunu söyledi. Kaçıp çıkmaz sokağa girince de otomobili terk edip, arkadaşları A.A. ve M.B.'nin yanına geldiklerini söyledi. Ayrıca, şüpheli O.F.'nin olay günü kullandığı değerlendirilen bir tabanca ele geçirildi.2 KİŞİ TUTUKLANDIO.F. ve A.E.'nin ifadeleri üzerine ekipler, kurşunlanan iş yerinin sahibi Y.K. ile arkadaşı olduğu ileri sürülen M.A.'yı gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Y.K. ve M.A. tutuklandı, O.F. ve A.E. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bu arada, O.F. ve A.E.'nin, otomobili terk edip kaçtıkları anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.


Yüzü bezle sarılı cesedi bulundu; kurşunlamaya gittiği iş yeri sahibi vurmuş
Yüzü bezle sarılı cesedi bulundu; kurşunlamaya gittiği iş yeri sahibi vurmuş
Yüzü bezle sarılı cesedi bulundu; kurşunlamaya gittiği iş yeri sahibi vurmuş
Yüzü bezle sarılı cesedi bulundu; kurşunlamaya gittiği iş yeri sahibi vurmuş
Yüzü bezle sarılı cesedi bulundu; kurşunlamaya gittiği iş yeri sahibi vurmuş
Yüzü bezle sarılı cesedi bulundu; kurşunlamaya gittiği iş yeri sahibi vurmuş
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Alpagut, Silah, Polis, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yüzü bezle sarılı cesedi bulundu; kurşunlamaya gittiği iş yeri sahibi vurmuş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüzü bezle sarılı cesedi bulundu; kurşunlamaya gittiği iş yeri sahibi vurmuş - Son Dakika
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