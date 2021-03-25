Yüzü gülmeyen ailenin en huzurlu üyesi: En büyük hediyemi aldım zaten!

EN BÜYÜK HEDİYEYİ ALDIM ZATEN

Bir dönem babasının adının karıştığı skandallar yüzünden zor günler geçiren Eugenie, 23 Mart'taki doğum gününü de kocası Jack Brooksbank ve oğlu August ile birlikte kutladı. 32 yaşına giren Prenses Eugenie, kendisine iyi dileklerini gönderenlere de bir buçuk aylık oğlu ve kocasıyla çekilen pozlarını Instagram'da paylaşarak teşekkür etti. Ailenin sosyal medya kullanma serbestisine sahip sayılı üyelerinden biri olan Eugenie, ailece çekilen pozlarını paylaşarak "Dün doğum günümde gösterdiğiniz sevgi için teşekkürler. İsteyebileceğim en güzel hediyeyi aldım" mesajını yazdı. Eugenie ve Jack Brooksbank, bebeklerinin yüzünü de saklamadan takipçileriyle paylaştı.

ADI HIRKASININ ADINDA YAZILI

Tam adı August Philip Hawke Brooksbank olan bebeğin August olarak çağrıldığı da bu paylaşımlarda ortaya çıktı. Bebeğin, arkasında mavi harflerle August yazan beyaz bir hırka giydiği görüldü.

BU PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Çift bebeklerinin dünyaya gelişini de Eugenie'nin Instagram hesabından duyurmuştu. Prenses Eugenie, oğlunun dünyaya gelişini, 9 Şubat'ta yaptığı bir Instagram paylaşımında duyurmuştu. O paylaşımda kendisinin, eşinin ve bebeğinin ellerinin fotoğrafını paylaşan Eugenie'nin oğlunu göstermemesi de bazı çevreler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

BU FOTOĞRAFI EBE ÇEKMİŞTİ

Daha sonra Jack Brooksbank ve Prenses Eugenie, minik oğullarının adını yine bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Bu paylaşımda "Size August Philip Hawke Brooksbank'i tanıtmak istedik" denildi. Bebeğin adındaki Philip, Eugenie'nin büyükbabasına saygı niteliğinde. Bebeğin yüzünün göründüğü bu ilk poz, doğumda Eugenie'yes yardımcı olan ebe tarafından çekilmişti.

HAMİLELİK HABERİNİ DE SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank, bir bebek beklediklediklerini geçtiğimiz yılın eylül ayında sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Bir çift bebek patiği fotoğrafı paylaşan Eugenie, kendisinin ve kocasının çok heyecanlı olduğunu ve bebeğin 2021'in ilk aylarında doğacağını belirtmişti. Prenses Eugenie, taht için 10'uncu sırada bulunuyor. Kendisi her ne kadar Kraliçe'nin torunu olup "prenses" unvanı taşısa da kocası Jack Brooksbank'in halktan gelmesi nedeniyle herhangi bir unvanı yok. Aynı şekilde oğlu August da herhangi bir unvan sahibi değil.

KOCASI GECE KULÜBÜ YÖNETİCİSİ

Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank, 2018 yılında hayatlarını birleştirdi. Kraliyet ailesinin en yeni üyesi olmayı başaran Jack Brooksbank, 1986 tarihinde dünyaya geldi. İngiliz kraliyet ailesinin damadı Jack Brooksbank, gece kulübü müdürlüğü yapıyor. Üniversiteye gitmek yerine erken yaşta iş hayatına atılan 35 yaşındaki Brooksbank, bir süre garson olarak çalıştı. 18 yaşımdan beri bar zinciri kurmak isteyen Jack Brooksbank, muhasebeci olan babasını finans dünyasına takip etmek yerine barlarda faaliyet gösterdi. Londra'daki Markham Inn'deki takımına katıldı, George Clooney'nin markasına destek oldu.

BEBEĞİNİ KUZENLERİ GİBİ TANITMADI

Prenses Eugenie, tahta uzak olduğu için çocuğunun kamuoyuna tanıtılması da kuzenleri William ve Harry'nin çocuklarından daha farklı bir biçimde oldu. Eugenie ve Jack Brooksbank, oğullarının dünyaya geldiği hastaneden sakince ayrıldı. Bu sırada onları sadece basın mensupları görüntüledi. Yani özel bir tören olmadı. Prens William ile Kate Middleton'ın çocukları George, Charlotte ve Louis dünyaya geldiğinde ise saraya gitmeden önce dünyaya gözlerini açtıkları hastanenin önünde anne ve babalarının kucağında basının karşısına çıkmışlardı.

ONLAR DA SEÇTİKLERİ BASIN MENSUPLARINI SARAYA DAVET ETTİ

Prens Harry ile Meghan Markle da oğulları Archie'nin dünyaya gelişinden sonra hemen onunla birlikte basının karşısına çıkmadı. Bir süre sonra sadece kendilerinin seçtiği basın mensuplarını saraya davet ederek Archie'yi de kucaklarına alıp poz verdiler.