Yüzü kar maskeli 3 hırsız muhasebeci dükkânındaki kasayı 3 dakikada çalarak kayıplara karıştı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yüzü kar maskeli 3 hırsız muhasebeci dükkânındaki kasayı 3 dakikada çalarak kayıplara karıştı - Son Dakika

Yüzü kar maskeli 3 hırsız muhasebeci dükkânındaki kasayı 3 dakikada çalarak kayıplara karıştı

6 saat önce

Fatih'te yüzü kar maskeli olan 3 hırsız bir muhasebeci dükkanındaki kasayı çalarak kayıplara kaçtı.

Yüzü kar maskeli 3 hırsız muhasebeci dükkânındaki kasayı 3 dakikada çalarak kayıplara karıştı, System.String[]

Fatih'te yüzü kar maskeli olan 3 hırsız bir muhasebeci dükkanındaki kasayı çalarak kayıplara kaçtı. Hırsızların çalmış oldukları kasa içerisinde 70 bin Türk Lirasının üzerinde para olduğu öğrenildi. Hırsızlar, soygun esnasında kasayı ellerinden yere düşürerek merdivenleri mermerlerini kırdı.


Olay 04.30 sıralarında Fatih İlçesi Şehit Teğmen Mehmet Sarper Alus Sokak üzerinde bulunan bir muhasebeci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye yüzü kar maskeli 3 şahıs otomobil ile sokağa geldi. Hırsızlar daha önceden gözlerine kestirmiş oldukları dükkanın çelik kapısını kırarak içeri girdi.


Hırsızlar kısa süre içerisinde içinde 70 bin Türk Lirasının üzerinde para bulunan çelik kasayı çalmaya başladı. Hırsızlar kasayı dükkandan çıkardıkları esnada merdivenlere düşürdü. Kasanın merdiven mermerlerine düşmesi ile ortaya çıkan ses diğer vatandaşları uykularından uyandırdı.


Sokakta yüzü kar maskeli şahısları gören vatandaşlar bağrışmaya başladı. Hırsızlar ne yapacaklarını bilemeyerek kasayı otomobilin bagajına atarak kaçmaya başladılar. Görgü tanıklarının ifadelerine göre hırsızların otomobilin bagajı açık bir şekilde kaçarak uzaklaştıkları öğrenildi.


Vatandaşlar bunun üzerine polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, dükkan içinde olay yeri inceleme çalışmalarına başladı. Ayrıca kaçan hırsızların otomobilin plakasını da olay yerinde düşürdükleri görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en çok beğendiği yerli otomobil modelini açıkladı
İETT otobüsünün lastiği çıktı, kaldırımda yürüyen yaşlı adama çarptı ABD'de İran asıllı 60 kişinin gözaltına alındığı iddia edildi Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı

Son Dakika Haberleri
12:47 Irak'tan yabancı askerlerin ülkeden çıkarılması için ilk adım - Son Dakika Haber
12:43 Tekirdağ'da gürültü nedeniyle bıçaklı kavga çıktı: 1 ölü - Son Dakika Haber
12:39 Yargıtay, Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen cezaları... - Son Dakika Haber
12:33 Jandarma ekiplerinden kardan kapanan yollarda mahsur kalan araçlara yardım - Son Dakika Haber
12:32 Önce tadına baktılar sonra çaldılar - Son Dakika Haber
12:15 Hamaney'in danışmanı, Amerikan televizyonundan tehdit etti: Askeri tesisleri hedef alacağız - Son Dakika Haber
12:10 Finlandiya Başbakanı Marin, haftada 4 gün çalışma sistemini önerdi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 12:53:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüzü kar maskeli 3 hırsız muhasebeci dükkânındaki kasayı 3 dakikada çalarak kayıplara karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]