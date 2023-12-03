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Yüzü Maskeli Kadın Oto Galerisine Saldırdı - Son Dakika

Yüzü Maskeli Kadın Oto Galerisine Saldırdı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, alacak meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan kişinin sahibi olduğu oto galerisine yüzü maskeli bir kadın pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yüzü Maskeli Kadın Oto Galerisine Saldırdı
03.12.2023 - 13:03,
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İZMİR'in Gaziemir ilçesinde yüzü maskeli kadın şüpheli, alacak yüzünden aralarında husumet bulunan kişinin sahibi olduğu oto galeriye pompalı tüfekle ateş açıp, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 30 Kasım saat 03.00 sıralarında Beyazevler Mahallesi 556 Sokak'taki oto galerinin önünde meydana geldi. Yüzünde maske olan şüpheli, iddiaya göre alacak meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan kişinin sahibi olduğu oto galerisine pompalı tüfekle ateş açıp, kaçtı. İş yerinin camları kırılırken, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde saldırganın kadın olduğu tespit edildi. Öte yandan olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde yüzü maskeli kadın şüphelinin pompalı tüfekle ateş açıp, kaçtığı görüldü. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Olay, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, İzmir, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüzü Maskeli Kadın Oto Galerisine Saldırdı - Son Dakika
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