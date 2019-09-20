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Yüzü yanan çocuk, doku naklinin ardından özel harekatçı olmayı düşlüyor

58 dakika önce

Şırnak'ta evlerinde çıkan yangın sonucu yüzü yanan ve Antalya'da tedavisine devam edilen 15 yaşındaki Firdevs Tatar, özel harekatçı olmayı hayal ediyor.

Yüzü yanan çocuk, doku naklinin ardından özel harekatçı olmayı düşlüyor, System.String[]

Şırnak'ta evlerinde çıkan yangın sonucu yüzü yanan ve Antalya'da tedavisine devam edilen 15 yaşındaki Firdevs Tatar, özel harekatçı olmayı hayal ediyor.

Türkiye'nin farklı illerinde birçok operasyon geçiren Tatar'ın tedavisini, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ömer Özkan gerçekleştiriyor.

Hafta içinde vücudundan doku nakli yapılacak olan Firdevs, tedavilerini tamamladıktan sonra eğitim alarak özel harekatçı olmayı hayal ediyor.

Firdevs Tatar, gazetecilere yaptığı açıklamada, hiç okula gidemediğini ifade ederek, "9 aylıkken yanmışım. Hayatım hastanelerde geçti. Okuma yazmayı kendi kendime, ailemin de desteğiyle öğrendim. Tek hayalim bir an önce sağlığıma kavuşup eğitim almak ve özel harekat polisi olmak. Ben de terörle mücadele yer almak istiyorum. Üniformayı çok seviyorum. İnşallah polis olurum." diye konuştu.

Tedavi sürecinde inşaat sektöründen emekli babasının sürekli yanında olduğuna değinen Tatar, yeni yüzüne kavuşmak istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendisine tedavi sürecinde sürekli destek olduğunu vurgulayan Tatar, "Hafta içi vücudumdan yüzüme doku nakledilecek. İyileştikten sonra Ömer Hocam ile sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret edeceğiz." dedi.

Antalya, Şırnak, Tatar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:50 Kaynak: AA
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