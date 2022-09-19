Yüzücü Alper Sunaçoğlu, Gaziler Günü'nde Gökçeada'ya 8 saat 14 dakikada yüzdü - Son Dakika
Üye Girişi

Yüzücü Alper Sunaçoğlu, Gaziler Günü'nde Gökçeada'ya 8 saat 14 dakikada yüzdü

19.09.2022 20:48

Yüzücü Alper Sunaçoğlu, Gaziler Günü'nde Eceabat ile Gökçeada arasındaki 29 kilometrelik mesafeyi 8 saat 14 dakikada yüzdü.

Yüzücü Alper Sunaçoğlu, Gaziler Günü'nde Eceabat ile Gökçeada arasındaki 29 kilometrelik mesafeyi 8 saat 14 dakikada yüzdü.

Sunaçoğlu, sabah saatlerinde geldiği Büyük Kemikli Balıkçı Barınağı sahilinden suya girip ısınma turu yaptı.

Ardından Türk bayrağı açan Sunaçoğlu, yaklaşık 8 saat sürmesi planlanan yüzme etkinliğinde ilk kulaçlarını attı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin de güvenlik amacıyla takip ettiği Sunaçoğlu, kuvvetli poyraza rağmen Gökçeada'ya 8 saat 14 dakikada ulaştı.

Gökçeada Kuzu Limanı'na ulaşan yüzücüyü, burada etkinliği düzenleyen Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) Genel Başkanı Caner Dalkalı ve federasyonun Sultanbeyli İlçe Başkanı Yasin Timur karşıladı.

Çanakkale Valiliğinin desteği, ŞEGAFED'in sponsorluğunda yüzme etkinliğini tamamladığını belirten Sunaçoğlu, "Çanakkale'den Gökçeada'ya yüzerek bir etkinlik gerçekleştirdik. 29 kilometre mesafeyi 8 saat 14 dakika gibi bir süreyle yüzerek bir başarı elde ettim. Böyle bir günde başarı elde ettiğimiz için bu başarıyı şehitlere, gazilere ve onların ailelerine armağan ediyoruz." diye konuştu.

Dalkalı da yüzücü Sunaçoğlu'nu tebrik ederek, vatan savunması uğruna hayatını kaybeden şehitleri saygıyla gazileri ise minnetle andıkları kaydetti.

YORUMLAR
500
Çanakkale gündem: Rekortmen yüzücü Sunaçoğlu, gaziler ve şehitler anısına Gökçeada'ya yüzüyor (2) Çanakkale gündem: Rekortmen yüzücü Sunaçoğlu, gaziler ve şehitler anısına Gökçeada'ya yüzüyor (2) REKORTMEN YÜZÜCÜ SUNAÇOĞLU, GAZİLER VE ŞEHİTLER İÇİN GÖKÇEADA'YA YÜZÜYOR REKORTMEN YÜZÜCÜ SUNAÇOĞLU, GAZİLER VE ŞEHİTLER İÇİN GÖKÇEADA'YA YÜZÜYOR
Kaynak: AA

19 Eylül Gaziler Günü, Çanakkale, Gökçeada, Eceabat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüzücü Alper Sunaçoğlu, Gaziler Günü'nde Gökçeada'ya 8 saat 14 dakikada yüzdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:15 Tiyatro ve sinema oyuncusu Başak Özel yaşamını yitirdi
14:59 Aykut Kocaman'a sürpriz teklif! "Gel şampiyon olalım hocam" dediler ama olmadı
14:39 Monarşi hayranı çiftçi, Kraliçe Elizabeth'in cenazesini izlemek için geliştirdiği yöntemle şaşkınlık yarattı
14:20 Ferhat Göçer, konser iptallerinin yargıya taşınacağını açıkladı: İptal edenlere karşı zararımızı tazmin edici davalar açacağız
14:17 Erdoğan'ın BM konuşmasına az bir süre kala Miçotakis'ten skandal sözler: Yunanistan yemi yutmayacak, Türkiye'yi ısırmak istemiyoruz
14:13 Erzurum Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü
14:06 Selen Görgüzel ile tek celsede boşanan Hamdi Alkan'dan itiraf: Hayatımda birçok insan var ama öyle bir kişi var ki of diyorum
13:42 Putin'in ana hedefiydi! Ukrayna ordusu Luhansk'ta bir köyü geri aldı
13:53 İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na övgü: Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız
13:11 Mardin'de vahşet: Katil koca, eşini çocuklarının gözü önünde defalarca bıçaklayıp, boğazını keserek katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 15:28:37. #1.11#
SON DAKİKA: Yüzücü Alper Sunaçoğlu, Gaziler Günü'nde Gökçeada'ya 8 saat 14 dakikada yüzdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement