YÜZÜCÜ YAMAN'IN DÜNYA ŞAMPİYONASINA KATILIMINA YAŞ ENGELİ - Son Dakika
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YÜZÜCÜ YAMAN'IN DÜNYA ŞAMPİYONASINA KATILIMINA YAŞ ENGELİ

15.04.2022 11:41

ERZURUM'da, prematüre dünyaya gelen ve 3 yaşındayken uçak yolculuğunda görme engeli, hostes tarafından tespit edilen Yaman Rüzgar Kızılet (13), doktorların önerisiyle 4 yıl önce başladığı yüzmede milli takıma seçildi.

ERZURUM'da, prematüre dünyaya gelen ve 3 yaşındayken uçak yolculuğunda görme engeli, hostes tarafından tespit edilen Yaman Rüzgar Kızılet (13), doktorların önerisiyle 4 yıl önce başladığı yüzmede milli takıma seçildi. 2022 Gençler C kategorisinde Paraswim Dünya Şampiyonası Berlin ayağında yarışan Yaman Rüzgar, 1 altın 4 gümüş madalyanın sahibi oldu. 14 yaş sınırı sebebiyle bu yılki 'Dünya Şampiyonası'na katılamayacak olan Yaman Rüzgar, 7 olimpiyata katılmayı hedefliyor.

Erzurum'da sağlık çalışanı Nergiz-Halit Kızılet çiftinin tek çocukları Yaman Rüzgar, 890 gram olarak prematüre dünyaya geldi. Yaklaşık 2 ay hastanede tedavi gören Yaman Rüzgar'ın görme engeli, 3 yaşındayken, bir uçak yolculuğu sırasında, hostes tarafından fark edildi. Hostesin uyarısıyla ailesinin Yaman Rüzgar'ı götürdüğü hastanede, yüzde 80 görme engelli olduğu öğrenildi. Gözündeki rahatsızlık giderek ilerleyen Yaman Rüzgar'ın hareketli bir çocuk olduğunu gözlemleyen doktorlar, ailesine spora başlatmalarını önerdi. Kızılet çifti, çocuklarını 9 yaşındayken yüzmeye başlattı. Yüzme kursu eğitmeni Mehmet Karyağdı, başarılı bulduğu Yaman Rüzgar'ı, önce performans, sonra da yarış gruplarına dahil etti. Erzurum'daki yarışlarda 1'inci olan Yaman Rüzgar, geçen yıl 25 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası'na katıldı. Yaman Rüzgar, yarışlarda 50 metre kelebekte 45,33, 50 metre serbestte 39,64, 50 metre sırtüstüde 42,93, 100 metre sırtüstüde 1,37, 50 metre kurbağalamada 51,82, 100 metre kurbağalamada 1,51 saniyelik dereceleriyle Türkiye rekorları kırdı.

MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ

Eğitimini, Palandöken ilçesindeki Toplu Konut Ortaokulu'nda sürdüren Yaman Rüzgar, havuzdaki başarısıyla milli takıma seçildi. Palandöken Engelliler Spor Kulübü'nün yüzücüsü olan Yaman Rüzgar, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun dikkatini çekti. Federasyon antrenörleri tarafından milli takıma çağrılan Yaman Rüzgar, ilk uluslararası yarışmasına Almanya'nın Berlin kentinde katıldı.

1 ALTIN 4 GÜMÜŞ MADALYA

Milli mayoyla, 2022 Gençler C katagorisinde Paraswim Dünya Şampiyonası Berlin ayağında düzenlenen yarışlara katılan Yaman Rüzgar Kızılet, 100 metre kelebek yüzme yarışmasında altın madalya, 100 metre sırtüstü, 50 metre sırtüstü, 50 metre serbest ve 100 metre serbest yüzme yarışlarında ise gümüş madalya aldı. Berlin'deki başarılarıyla dikkat çeken ancak bu yıl yapılması planlanan 'Dünya Şampiyonası'na yaş engeli sebebiyle katılamayacak olan Yaman Rüzgar, hedefinin milli mayoyla 7 olimpiyatta yarışmak olduğunu söyledi.

MİLLİ TAKIMIN EN GENCİ

Almanya dönüşü antrenmanlarını Palandöken ilçesindeki olimpik havuzda, eğitmeni Mehmet Karyağdı nezaretinde sürdüren Yaman Rüzgar, milli takımın en genç sporcusu olduğunu söyledi. İlk kez yurt dışında yarışlara katıldığını belirten Yaman Rüzgar, "Ülkemi temsil etmek güzeldi. Yarışlarda iyi sonuçlar aldım, ülkemi gururlandırdım. Dünya Şampiyonası'na yaş engeli sebebiyle katılamayacağım ama hedefim olimpiyatlar. 7 olimpiyata katılarak ülkemi temsil etmek istiyorum" diye konuştu.

YETENEKLİ VE DİSİPLİNLİ

Yaman Rüzgar'a 4 yıldır antrenörlük yapan Mehmet Karyağdı, sporcunun başarısından mutlu olduğunu söyledi. Yaman Rüzgar'ın düzenli olarak antrenmana geldiğini, disiplinli çalıştığını ifade eden Karyağdı, "Yaman Rüzgar'ın milli takıma seçilmesi ve ilk yarışında başarılı olması bizleri şaşırtmadı. Başarılı olmasında bizim kadar kendisinin yeteneği ve disiplinli çalışmasının da katkısı var" dedi.

YÜZÜCÜ YAMAN'IN DÜNYA ŞAMPİYONASINA KATILIMINA YAŞ ENGELİ
YÜZÜCÜ YAMAN'IN DÜNYA ŞAMPİYONASINA KATILIMINA YAŞ ENGELİ
YÜZÜCÜ YAMAN'IN DÜNYA ŞAMPİYONASINA KATILIMINA YAŞ ENGELİ
YÜZÜCÜ YAMAN'IN DÜNYA ŞAMPİYONASINA KATILIMINA YAŞ ENGELİ
YÜZÜCÜ YAMAN'IN DÜNYA ŞAMPİYONASINA KATILIMINA YAŞ ENGELİ
YÜZÜCÜ YAMAN'IN DÜNYA ŞAMPİYONASINA KATILIMINA YAŞ ENGELİ
YÜZÜCÜ YAMAN'IN DÜNYA ŞAMPİYONASINA KATILIMINA YAŞ ENGELİ
YÜZÜCÜ YAMAN'IN DÜNYA ŞAMPİYONASINA KATILIMINA YAŞ ENGELİ
YÜZÜCÜ YAMAN'IN DÜNYA ŞAMPİYONASINA KATILIMINA YAŞ ENGELİ
YÜZÜCÜ YAMAN'IN DÜNYA ŞAMPİYONASINA KATILIMINA YAŞ ENGELİ

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Kaynak: DHA

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